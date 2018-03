"CD&V ja, maar liever niet met Yüksel" 13 maart 2018

02u52 0

In een kopstukkendebat gisteren kwam de meest opmerkelijke uitspraak van Rudy Coddens (sp.a). "Wij zijn gecharmeerd door het sociale project van CD&V, maar besturen moet je doen met personen, en Veli Yüksel ligt bij ons zeer moeilijk. Hij heeft een paar heel persoonlijke aanvallen gelanceerd." Ook Anneleen Van Bossuyt (N-VA) deed haar duit in het zakje. "Met wie we zeker niet besturen? Met Vlaams Belang, en ook niet met sp.a." Op de vraag of ze dan het kartel bedoelde, antwoordde ze negatief. Of, vrij vertaald, "nog liever met de groenen dan met de socialisten". Waarop de Groene Elke Decruynaere zei dat ze haar hand in het vuur steekt voor Rudy Coddens, en dat het kartel zeker blijft bestaan. Verder werd (opnieuw) duidelijk dat mobiliteit een van dé thema's voor de verkiezingen wordt, dat de huidige partijen niet staan de springen om de intrede van de PVDA, en dat De Lijn kop van jut is in Gent. Coddens noemde de samenwerking met De Lijn de grootste mislukking van de voorbije zes jaar. Globaal gezien gaf hij het huidige stadsbestuur 8 op 10. (VDS)