"Café vuil? Nee, alleen rommelig" 'T VELOOTJE LIGT ER BIJ NIEUWE CONTROLE NOG VIEZER BIJ JURGEN EECKHOUT

18 april 2018

02u54 0 Gent Lieven De Vos, de uitbater van het Gentse café 't Velootje, heeft het definitief verkorven. Bij een nieuwe controle op 28 maart lag het café aan de Kalvergracht er nog vuiler bij, met bestofte glazen en een vieze koelkast. "Vuil? Nee, gewoon rommelig."

Tripadvisor raadt toeristen aan om eens binnen te gaan in het bekende café. Dat er fietsen en oubollige kandelaars aan het plafond hangen staat in de aanbeveling te lezen. Maar rondslingerende bananenschillen, lege brikken melk, vervallen potten appelmoes op tafel en lege bakken bier - dat konden we met onze eigen ogen vaststellen - verwacht je niet meteen. Een controle van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) bracht uitbater Lieven De Vos voor de rechtbank. De man riskeert een boete van maar liefst 4.000 euro.





De procureur gaf het FAVV echter de opdracht om opnieuw langs te gaan. Op die manier kon De Vos tonen dat de boodschap goed was aangekomen. Maar op 28 maart kon de inspecteur niet anders dan een nieuw slecht rapport opstellen. "Het nieuwe verslag is niet flaterend hé", begon rechter Van den Berghe. "De koelkast is van binnen vuil. Er heerst een grote wanorde in de gebruikersruimte, aan de toog en de afwasbak. Door de wanorde is het moeilijk om de zaak proper te houden. Schoonmaakproducten liggen verspreid aan de toog, waardoor er gevaar is voor contaminatie. De glazen zijn aan de buitenkant bestoft. Niet goed, hé. Een poetsvrouw kan zelfs niet bewegen."





Bidon wijn

De café-uitbater begrijpt de commotie niet. "Mijn café is inderdaad wat rommelig, maar daarom niet vuil. Het is mijn stijl om alles wat rond te laten slingeren. Weet je, die inspecteurs willen me gewoon pakken. Ze zoeken iets om de staatskas te kunnen vullen. Wat willen ze dan? Eenheidsworst? Mijn café is uniek. Juist daarom is het zo populair. Door dit gedoe slaap ik al lange tijd slecht. Maandagnacht ben ik gewoon om 3 uur wakker geworden, omdat ik er zo mee bezig ben. Ik heb echt niet de bedoeling mijn klanten te vergiftigen. Bij die controle was inderdaad mijn koelkast vuil, maar dat kwam omdat een bidon wijn was uitgelopen. Mijn glazen stoffig? Je kan zo bezig blijven. Die zijn toch niet vuil?"





Zijn advocaat vraagt opschorting van straf. "Want er zijn veel inspanningen gebeurd. Het is eigen aan zijn café dat het een boeltje is. Ik ken niemand die ziek is geworden na een bezoek." De milieurechter fronste zijn wenkbrauwen. "U kan me ook vragen om te voet naar Rome te stappen." Uitspraak op 5 juni.