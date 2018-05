"Boek lezen gaat beter met goed glas" BOOKZ & BOOZE BIEDT ORIGINEEL GESCHENK-CONCEPT SABINE VAN DAMME

25 mei 2018

02u47 0 Gent Het is geen café, maar ook geen boekenwinkel. Bookz & Booze, dat volgende week de deuren opent in de Hoogpoort, combineert het beste van beide werelden, en koppelt daar mooie verhalen en geschenken aan. "Ik doe aan bookparing", lacht bezieler Ief Stuyvaert.

Een origineel concept in een leuk pand. Bookz & Booze van Ief Stuyvaert heeft alles in huis om een succes te worden. Ief heeft een productiehuis, maar was de job als showrunner voor tv-programma's even moe. "Ik word 50 volgende week, en als ik mijn leven over een andere boeg wil gooien, moet ik het echt wel nu doen", vertelt hij. "Dus open ik woensdag, op mijn verjaardag, Bookz & Booze. Het is géén boekenwinkel waar je iets kan drinken. Het is ook géén café waar je kan lezen. Eigenlijk is het een geschenkenwinkel. Hier kan je originele cadeaus kopen, voor jezelf of voor een ander. Je koopt een boek en een bijhorende fles drank. Omdat een boek lezen nu eenmaal gezelliger is met een glas erbij. Maar ook omdat er een link is tussen het boek en de drank. Soms is het drank die in het boek voorkomt. Soms linken de namen aan elkaar. Of soms is er ook gewoon een mooi verhaal tussen beiden."





Speciaal

De drank die Ief verkoopt, vind je niet in de supermarkt om de hoek. "Ik ga voor speciale producten, meestal Belgische, liefst met mooie verpakkingen. De boeken zijn ook niet lukraak gekozen. Ik heb ze zelf gelezen, of ze zijn me aangeraden door vrienden. De link tussen het boek en de drank is soms glashelder, soms ook helemaal niet. Ik vertel het verhaal als je het boek koopt, en dan kan je het doorvertellen als je het geschenk afgeeft. Het is dus ook een beetje storytelling."





Voorbeelden heeft Ief genoeg. "Bij het laatste boek van Jef Vermassen krijg je een fles advocaat. Dat is duidelijk. Bij het boek Rivieren van Peter Goes koop je een fles Goldlys van Filliers. In het boek staat namelijk uitgelegd waarom de Leie de Gouden rivier werd genoemd. Dat was omdat er vlas in gegooid werd om te 'roten'. Goldlys is op datzelfde verhaal gebaseerd. Peter Goes ontwierp trouwens ook het logo van Bookz & Booze, en komt signeren op de opening. Er is ook de lekkere wijn Nobel. Die wordt gemaakt in Lochristi, waar een verborgen wijngaard ligt. De Nobel wordt deels op beton gevinifieerd. Je ziet misschien niet direct een link met de boeken waar de wijn bij staat, maar het zijn allemaal boeken van Nobelprijswinnaars. Zo eenvoudig kan het soms zijn."





Bookz & Booze opent op 1 juni en zal dagelijks open zijn van 11 tot 19 uur. Ief liet 300 flessen Bookz & Booze-gin maken, waarvan de eerste 100 genummerd zijn en de eerste 200 gesigneerd.