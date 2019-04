‘Blind Getrouwd’-bruidje heeft haar FACTS-prins gevonden: blind date komt eraan

Gent

Een 29-jarige vrouw uit Aalst deed donderdag in onze krant een romantische oproep . Ze was vorig weekend op FACTS, de Gentse fantasy- en comicbeurs, verkleed als een ‘blind getrouwde bruid’ met blinddoek. Daar kwam ze een knappe prins tegen, die heel wat interesse in haar toonde. Zij ging er niet op in, maar had achteraf spijt en hoopte hem te vinden. Nog geen 24 uur later liet de onbekende aanbidder van zich horen.