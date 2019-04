“Binnenkort rijden hier 500 taxi’s door de Gentse Feesten” Stad en taxichauffeurs vrezen binnenkort voor overrompeling door Über-taxi’s in Gent Erik De Troyer

03 april 2019

13u52 0 Gent Een nieuw taxidecreet van minister Ben Weyts (N-VA) doet alarmbellen afgaan bij de stad en de Gentse taxichauffeurs. “Ik vrees dat we terug gaan naar de tijd van de taxi-oorlogen. Ik voorspel drama’s”, zegt schepen Filip Watteeuw (Groen). “Op termijn riskeren we dat het hier tijdens de Gentse Feesten vol rijdt met taxi’s die hun weg niet kennen en dus door de knips of de feestenzone rijden”, zeggen de taxichauffeurs.

“Minister Weyts mag eens een dag of twee met mij meerijden. Dan zal hij er wel anders over denken”, zegt taxichauffeur Joeri Cools van Taxi Libidus. Het zit hem duidelijk hoog. “In het verleden kampten we met het probleem dat er te veel taxi-chauffeurs voor Gent waren. De wet voorziet 1 taxi per 1.000 inwoners maar dat was niet leefbaar. Daarom hebben we de stad gevraagd om dat te beperken. Vandaag zijn er 207 taxichauffeurs in Gent en dat werkt prima. Door die nieuwe taxiwetgeving kunnen dat er binnenkort 500 of meer worden.”

“Eind deze maand stopt de beperking van het aantal taxi’s in Gent. Dan kunnen er dus nog eens een 50-tal bijkomen. Er staan er meer dan 80 op de wachtlijst dus dat lijkt moeilijk tegen te houden”, zegt Joeri. “Begin 2020 worden de taxi’s onderverdeeld in standplaatstaxi’s en straattaxi’s, denk maar aan Über. Die straattaxi’s zullen klanten mogen ronselen op straat en moeten zich niet meer houden aan hun vaste terrein. Chauffeurs uit pakweg Brussel of Antwerpen zullen dan in Gent klanten kunnen komen ronselen. Die rijden gegarandeerd door de knips of tijdens de Gentse Feesten door de feestenzone. Ik kan me moeilijk voorstellen dat de stad Gent de specifieke regels voor de Gentse Feesten aan elke taxichauffeur van het land uitgelegd krijgt.”

Ook schepen van mobiliteit Watteeuw vreest het ergste. “Ik vrees dat taxi’s in grote getale en aan dumpingprijzen klanten zullen komen ronselen in Gent. Met de taxi rijden is zeker geen vetpot en de markt die nu net stabiel was wordt door deze maatregel gebruskeerd. Bovendien zullen we niet kunnen sanctioneren en zullen we het moeilijk krijgen om taxichauffeurs nog in ons plan te laten stappen om elektrisch te rijden.”

Anneleen Van Bossuyt (N-VA) verdedigde dinsdag het plan van haar minister. “Het is net goed dat taxi’s voor meer mensen toegankelijk worden, misschien ook door lagere prijzen. Ook voor het milieu is het goed want in het verleden moesten taxi’s telkens leeg terugkeren naar hun stad van oorsprong.”

Joris Vandenbroucke (sp.a) vreest dan weer dan Über de taxisector zal overnemen. “Steden die in het verleden de taxisector geliberaliseerd hebben stappen daar nu van af omdat er overal een monopolie van Über is ontstaan en dat is niet gezond”, zegt hij.