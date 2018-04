"Bijna 70, maar we hadden verder willen bakken" PANNENKOEKENHUIS GWENOLA IN DONKERSTEEG SLUIT DEUREN ERIK DE TROYER

30 april 2018

02u28 0 Gent In pannenkoekenhuis Gwenola in de Donkersteeg werden gisteren de laatste pannenkoeken gebakken. Meteen een afscheid van Agnes Brantegem (68) en Lieve De Rauw (69) die er al meer dan 35 jaar bakten en serveerden.

Gwenola is een begrip in Gent. Het was het levenswerk van Marie-Christine Rogiest die vorige zomer overleed. Ooit waren er zelfs drie Gwenola-pannenkoekenhuizen in de stad: aan het UZ, in de Voldersstraat en in de Donkersteeg. Nu Gwenola in de Donkersteeg dicht gaat, blijft enkel dat in de Voldersstraat over.





Langer gepland

"Eigenlijk was de sluiting van het pannenkoekenhuis al langer gepland", legt Lionel Laurier, de echtgenoot van Marie-Christine uit. "Nog voor zij ziek werd, was daar al over gepraat. Marie-Christine zou 70 jaar worden en ook onze vaste pannenkoekenbakkers naderen de 70. Dus het was tijd om te stoppen."





Nochtans hadden Lieve en Agnes nog willen doorgaan. "Ik zal vanavond zeer verdrietig zijn", zegt Lieve. "Marie-Christine was mijn beste vriendin. Ik heb de tel niet bijgehouden, maar het is zeker 35 jaar geleden dat ze mij vroeg om eens te komen helpen in de zaak. Eerst waren dat wat klusjes, daarna opdienen. Ik had hier zo veel vaste klanten dat ik zelfs niet meer moest vragen wat ze wilden. Ik wist van veel klanten perfect wie een dagschotel wou en wie iets anders. Ik heb vandaag zelfs cadeaus van klanten gekregen. Dat had ik niet verwacht."





"Hoeveel pannenkoeken ik hier gebakken heb? Ik heb ze niet geteld, maar dat zijn er zeker tienduizenden hoor", lacht Agnes. "Toen ik veertien jaar was, heeft de mama van Marie-Christine mij geleerd om pannenkoeken te bakken. Daarna mocht ik invallen en na een tijdje was ik hier pannenkoekenbakker. Dit was mijn hobby hé. Als ik niet aan het werk was als verpleegster dan stond ik hier te bakken. Of er een geheim is voor mijn pannenkoeken? Maar nee, gij. Het zijn maar pannenkoeken hé."





Jammer

"Ik ben er wel van overtuigd dat als Marie-Christine nog geleefd had, dit pannenkoekenhuis open was gebleven en zelf had ik er eerlijk gezegd ook nog wel een paar jaar willen bij doen. Jammer dat het ophoudt."





Wat er te gebeuren staat met het pand in de Donkersteeg, is nog niet duidelijk. "We hebben hier nog gewoond, dus dit is eigenlijk ook het ouderlijk huis van ons gezin. Dat maakt het wat lastiger om het zomaar van de hand te doen", legt Lionel uit. "Maar we staan open voor voorstellen... zo lang het maar geen pannenkoekenhuis wordt. Een Gwenola-pannenkoekenhuis geleid door iemand anders, dat is zeker geen optie."