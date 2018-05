'Bezorgde mama' riskeert celstraf voor tik aan ander kind 03 mei 2018

Een moeder uit het Gentse staat terecht omdat ze op 12 mei 2016 een ander kind een tik gegeven zou hebben.





Volgens haar was er een ruzie ontstaan tussen haar kind en een andere kleuter, op de Steinerschool in de Kasteellaan. Daarop gaf ze het kind op de speelplaats een tik.





In het strafrecht wordt dat geïnterpreteerd als 'slagen en verwondingen aan een minderjarige', waardoor haar een celstraf van 10 maanden boven het hoofd hangt. Advocate Natalie Aernoudts beschrijft haar cliënte als een kwetsbaar persoon, die vooral hulp nodig heeft. De rechter velt een vonnis over een maand. (OSG)