"Bezig met winstbejag? Ja, maar ook met veiligheid" HEIBEL TUSSEN OVERPOORT EN TERMONT SABINE VAN DAMME

16 april 2018

02u34 1 Gent De voorzitter van de vzw De Gentse Tappers, die de cafébazen van de Overpoort verenigt, heeft een open brief geschreven naar burgemeester Daniël Termont. Zijn uitspraken in een gemeenteraadscommissie, zijn in het verkeerde keelgat geschoten. "Wij denken wél actief mee rond veiligheid, we hebben bijvoorbeeld 8 jaar lang gevraagd naar camera's."

Op de commissie Algemene Zaken afgelopen donderdag ging het nog maar eens over de problemen in en rond de Overpoortstraat. Geregeld doen zich daar vechtpartijen voor, er circuleren drugs en er wordt gestolen. De burgemeester liet zich ontvallen dat hij nog geen enkel voorstel van de horeca-uitbaters heeft gekregen rond de veiligheid in de straat. "Alles wat de horeca-uitbaters voorstellen, is van commerciële aard, om nog meer pinten te kunnen verkopen", stelde hij.





De vzw De Gentse Tappers kan daar niet om lachen, en schreef een open brief aan de burgemeester. "U zegt dat u wacht op het eerste voorstel van de uitbaters, terwijl u vergeet dat het merendeel van de initiatieven vanuit de uitbaters komt. Daarnaast beweert u dat de uitbaters enkel en alleen uit zijn op winstbejag en dat het ons enig doel is om pinten te verkopen. Als u dit stelt tegenover de Overpoort, stelt u dit ook tegenover de 1.300 horecazaken in het Gentse. Zij voelen zich allen aangevallen door deze boude uitspraak. Los daarvan, elk horecabedrijf heeft de noodzaak om gezond te zijn en goed te draaien", klinkt het.





De Gentse Tappers geven een opsomming van alle initiatieven die ze de namen. "Al deze initiatieven zijn altijd overgemaakt naar de burgemeester en zijn diensten met als hoofddoel de veiligheid, de sfeer, de orde, de netheid en het positieve uitgangsklimaat te bewerkstelligen. De camera's, die nu in de straat hangen, daar hebben we 8 jaar naar gevraagd vooraleer die er waren."





Dealen en stelen

Termont ontkende niet dat de horeca-uitbaters inspanningen doen om de overlast voor de bewoners in te perken. Hij stelde ook dat het niet de studenten zijn die voor problemen zorgen, maar 'krapuul' dat specifiek naar de Overpoort afzakt om te dealen en te stelen. "Maar de uitbaters zouden meer inspanningen kunnen doen, zoals het inzetten van stewards, in plaats van altijd naar de stad te wijzen en te vragen om maatregelen om meer pinten te verkopen. "Waar geen rekening mee gehouden wordt", vinden de Tappers, "is de verhouding tussen de grote massa volk die de Overpoort aantrekt en het beperkt aantal incidenten dat zich voordoet. Het is niet moeilijk om elk incident uit te vergroten en als negatief element te extrapoleren. Nu is een gunning verleend door de stad Gent aan de organisatie 'Stadenco' uit Eindhoven met de bedoeling een positief plan van aanpak voor de Overpoort op te stellen. De negatieve uitlatingen in de commissie ondermijnen dat initiatief al op voorhand. De Overpoort is ook een deel van uw stad waarop Termont fier zou moeten zijn. Het is een spijtige zaak dat het niet zo is", aldus de voorzitter.