"Betonnen balken zijn hol binnenin" TOT 350.000 EURO EXTRA KOSTEN AAN NIEUWE SOCIALE WONINGEN ERIK DE TROYER

27 februari 2018

02u44 0 Gent Amper 5,5 jaar geleden werden de sociale woningen in de Helmkruidstraat opgeleverd, vandaag lopen de kosten al op tot 350.000 euro. "Dit gebouw steunt op betonnen balken die binnenin gewoon hol zijn. De lift buiten bleek enkel geschikt voor binnen en het water sijpelt van de muren", zeggen de bewoners.

Hubert Buyck ruilde zijn oude sociale woning in voor een nieuwbouw. De firma Gabecon, die samen met de Kortrijkse bouwfirma Meuleman een tijdelijke vereniging vormde, bouwde. Gabecon liet zich inmiddels failliet verklaren en het gerecht onderzoekt dat faillissement. Ook elders in het land zijn er namelijk problemen opgedoken met sociale woningen.





Misbaksel

"Een professor gespecialiseerd in betonconstructies is hier komen kijken naar de betonnen palen. Hij vertrouwde mij toe dat hij nog nooit zo'n misbaksel gezien had", zegt Hubert Buyck die sinds 2013 in zijn nieuwe woning in de Helmkruidstraat in Wondelgem woont.





"In de betonnen balken zijn gaten waar men een hand in kan steken. Die zouden opgevuld moeten zijn met beton, maar zijn gewoon hol vanbinnen. Het is niet het enige probleem, hoor. Om aan je wagen te kunnen, moet je laarzen aantrekken. Het water loopt hier van de muren bij elke regenbui. En dan is er nog de kwestie van de lift. De lift die buiten werd geplaatst, bleek een lift te zijn die enkel geschikt was voor binnen. Daardoor kwam de liftkoker vol water te staan, met voortdurend kortsluitingen tot gevolg. Bovendien was die liftkoker een tochtgat voor het hele gebouw."





"Er loopt nog een rechtszaak", zegt Hans Heyse van de Volkshaard, de huisvestingsmaatschappij die de bouwfirma het gebouw liet zetten.





Binnenlift

"We weigeren 350.000 euro van de totaalfactuur te betalen omdat er tekortkomingen zijn. De betonnen palen zijn inderdaad niet altijd opgevuld, we vermoeden dat de aannemer zo kosten wou besparen. Zelfs met de holle palen is het perfect veilig. Het probleem met de lift hebben we opgelost door er een glazen wand voor te zetten. Zo is hij toch geschikt. Men heeft gezwaaid met certificaten voor een buitenlift, maar een binnenlift geplaatst. Een ander probleem zijn de microscheurtjes in het beton. Daar kan water insijpelen en dat kan over 10 à 12 jaar leiden tot betonrot waardoor delen van het beton kunnen afbrokkelen. Gelukkig zijn we al naar de rechtbank gestapt nog voor Gabecon zich failliet liet verklaren."





"We zijn er toch niet gerust in. Ik heb mijn twijfels over de veiligheid van dit gebouw zoals het er nu staat", zegt Hubert Buyck. "Hier raakt een probleem ook nooit snel opgelost. Als je iets signaleert, duurt het een jaar voor er iets aan gedaan wordt."