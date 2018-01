"Beste sets zijn als stomende vrijpartij" GENTSE DJ THANG STAAT TWINTIG JAAR ACHTER DRAAITAFELS YANNICK DE SPIEGELEIR

02u43 0 Foto James Arthur DJ Thang begon zijn carrière op een afstudeerfeestje. Gent In 20 jaar tijd is Thang uitgegroeid tot één van de toonaangevende dj's in het Gentse nachtleven. Om dat te vieren, start de Gentenaar zaterdag met zijn 'Thangk You Tour' in het Vlaamse clubcircuit. "Het mafste dat ik ooit meemaakte? Een escorte in Club 69 die ons geld toesmeet om haar favoriete platen te draaien."

De kiem voor Thangs succesvolle dj-carrière werd gelegd toen hij als achttienjarige school liep aan Sint-Lucas in Gent. "Ik was veel bezig met muziek, maar had nog nooit achter een draaitafel gestaan. Ze kwamen mij vragen om op een afstudeerfeestje van de school te draaien. Ik kreeg twee cd-spelers om mijn ding te doen en de mensen waren aan het dansen. Een fantastisch gevoel."





Later reisde de jonge Thang Europa rond met het Gentse jeugdtheatergezelschap Kung Fu dat onder leiding stond van Pol Heyvaert en Felix Van Groeningen, regisseur van onder meer The Broken Circle Breakdown. "We brachten een visueel schouwspel op de planken. Acteur Jonas Boel selecteerde en mixte de muziek tijdens de show. David en Stephen Dewaele draaiden steeds op de afterparty, nog voor ze doorbraken als 2ManyDJs. Via hen kreeg ik een voorliefde voor elektronische muziek. Een hele nieuwe wereld ging voor mij open."





Naar het voorbeeld van zijn bekende leermeesters waagt Thang in 1998 zijn eerste stappen achter een mengtafel in het Gentse nachtleven met sets in kleine bars en zalen. Niet veel later beslist hij samen met Fredo een duo te vormen nadat beide dj's dubbel geboekt werden voor een set op hetzelfde uur. Een gelukkig toeval, want Fredo en Thang schoppen het tot huisdj's van Club 69 en later ook van de legendarische Culture Club.





Lange sets

Van 's avonds laat tot 's ochtends vroeg staan ze samen achter de draaitafels voor hun 'allnighters'. "Die lange sets doe ik het liefste. Net als bij seks is het voorspel het belangrijkste bij een dj-set. Je moet je publiek opwarmen met de juiste platen. Ja, eigenlijk kan je een goede set vergelijken met een stomende vrijpartij", lacht Thang. "Ik maakte het overigens ooit mee dat een prostituee een club binnenwandelde tijdens onze set. Het geld van haar klant smeet ze ons toe om verzoeknummertjes aan te vragen. Op dat moment voelde ik mij een escorte-jukebox."





Na 20 jaar nachtleven kan de Gentenaar wel meer leuke anekdotes opdissen. "Tijdens een feestje aan de kust begonnen we ooit aan een set met 10 opgefokte gabbers voor onze dj-booth. Het tempo van de eerste platen die we kozen, lag veel te laag voor die mannen en dat merkten we al snel aan het boe-geroep en de middelvingers. Gelukkig konden we het tij nog keren door het tempo langzaam op te voeren. Dat verhaal is het beste bewijs dat een dj altijd over een plan b moet beschikken."





Ook vandaag is Thang actiever dan ooit in het Gentse nachtleven. Achter de draaitafels, maar ook als onderdeel van het feestconcept ABSTRKT of medehost van de 1988-technofeestjes in de Kompass Klub. "Topdj Richie Hawtin vertelde me nog dat de Kompass Klub bekend staat als een hotspot in het internationale uitgaansleven. Het toont aan dat het Gentse nachtleven een belangrijk exportproduct is en blijft."





De 'Wrangler presents Thangk You Tour' start zaterdag in de Criss Cross Club in Kortrijk.