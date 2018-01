"Begonnen met inkt morsen op mijn blad" MARC DAVID (86) ILLUSTREERT GENTSE GEZEGDES MET GRAPPIGE TEKENINGEN SABINE VAN DAMME

02u50 0 Foto en repro's James Arthur Marc David (86) geeft zijn eerste boek uit. Boven links 'ne pietalair' en rechts 'Ne stamp van den ezel kreige'. Gent Kunstenaar Marc David wordt begin februari 87 jaar oud, maar dat houdt hem niet tegen om zijn eerste boek op de markt te gooien. "Ik teken wekelijks naaktportretten, en toen ik inkt op mijn blad morste, zag ik daar plots 'ne pietalair' in. Zo kwam ik op het idee om Gentse gezegdes uit te beelden met ruwe tekeningen. Een jaar later had ik er honderd."

Marc David woont in Mariakerke, en gaat nog wekelijks tekenen bij keramiektekenaar Achiel Pauwels. "We doen dat met een groepje van tien, en we leggen dan samen om een naaktmodel te betalen", knipoogt hij. Marc David was in een vorig leven leraar wiskunde en natuurkunde op de toenmalige Gentse jongensvakschool. "Maar ik hield van tekenen, dus ben ik in mijn vrije tijd academie gaan volgen. Ik heb die helemaal uitgedaan."





In 2013 morste David inkt op één van de tekeningen waaraan hij werkte. "In de vlek zag ik plots een pitteleer", lacht hij. "Dus maakte ik er een mannetje van. Zo kwam ik op het idee om Gentse gezegdes te tekenen, gewoon ruw, los uit de pols. Gentse gezegdes ken ik genoeg, mijn moeder sprak alleen maar Gents. Maar het was nooit mijn bedoeling om op 100 stuks uit te komen. Dat was allemaal in 2013. Al die tijd lag mijn werk gewoon thuis in de kast."





James Arthur

Strijd tegen armoede

Tot Piet Lampaert die tekeningen onder ogen kreeg. "Hij vond dat ik dat werk moest uitgeven, maar ik had nooit een uitgever gevonden. Einde gesprek. Tot Piet op de raad van bestuur van vzw Sol.I.Dar aankondigde dat zij dat boek zouden uitgeven. Ik wist niet wat ik hoorde." Lampaert bevestigt. "Het doel van Sol.I.Dar is armoede in Gent, en dan vooral kinderarmoede, bestrijden. Dus nemen wij de kosten van de druk en het uitgeven van het boek op ons. Maar de opbrengst gaat integraal naar het goede doel, meer bepaald naar vzw De Sloep. Zij ondersteunen kwetsbare gezinnen, nu al 1.000 per jaar."





Ook Marc David zelf wil niks aan zijn werk verdienen. "Ik heb in mijn leven veel gereisd, en ik heb veel miserie gezien. Zeker als het om kinderen gaat, grijpt mij dat echt aan. Je moet trouwens niet naar het buitenland om schrijnende armoede te zien, je hebt dat zelfs in onze stad. De nood is groot, ik ben blij dat ik op deze manier iets kan bijdragen. En nu geef ik dus op mijn 86ste mijn eerste boek uit. Het zal vermoedelijk ook mijn laatste zijn", lacht hij."





James Arthur

Vertaling

Uiteindelijk zijn 70 kunstwerkjes in het boek opgenomen, een selectie dus van het geheel. De prentjes van Marc David zijn grappig, soms zelfs een beetje obsceen. Op de rechterpagina staat telkens een Gents gezegde, met een illustratie en wat grappige commentaar erbij. Op de linkerpagina staat dan de vertaling naar het 'proper Vlaams'.





Het boek Gentsche Zantjes kost 20 euro, en is te koop bij de vzw De Sloep in de Bevelandstraat 26, of kan besteld worden op 0476/248906. Er zijn 500 exemplaren gedrukt.





James Arthur Geen dreie kunne tellen.

James Arthur Er zit een katte in d'horloge.

James Arthur Iemand rond euw vinger winden.