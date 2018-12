‘Beenhouwer van de Dampoort’ krijgt 30 jaar cel na neersteken ex-vrouw voor de ogen van hun kinderen Jeffrey Dujardin

11 december 2018

11u38 6 Gent Een 44-jarige man uit Boom kreeg 30 jaar cel in het Gentse hof van beroep voor de moord op zijn ex-vrouw. Op klaarlichte dag stak hij in Gent zijn ex-vrouw Rhizlène Tlarhi minstens 25 keer, voor de ogen van hun jonge kinderen. “Dit is de beenhouwer van de Dampoort”, zei de procureur-generaal in beroep.

Salah E., een Marokkaan die al enkele decennia in Boom woont, terroriseerde zijn vrouw. Hij bedreigde haar met de dood en gebruikte dikwijls geweld. Toen Rhizlène op 23 maart 2016 naar de politie stapte en onder begeleiding haar spullen kwam ophalen, probeerde E. haar te wurgen. De politie kon haar redden. Rhizlène verbleef in diverse vluchthuizen met haar jonge kinderen, en kreeg enkele weken voor haar dood een woning toegewezen in Gent. Ze zag haar ex enkel wanneer ze hun kinderen bij elkaar afzetten.

Lemmet van 21 centimeter lang

Op 28 augustus 2016 werd dat de dood van Rhizlène. Op klaarlichte dag stapte E. uit zijn wagen aan de Dampoort en met een vleesmes begon hij zijn ex te steken. Even verderop stond de buggy met haar twee baby’s, en in de auto van E. zag het zoontje hoe zijn moeder vermoord werd door zijn vader. Rhizlène kreeg 20 tot 30 messteken met een mes van 21 centimeter lang en overleed twee dagen later. Waarom het mes in de auto van de man lag, is niet zo duidelijk.

“Tot enkele weken geleden hield hij vol dat het was om zijn boterhammen te smeren”, zei de procureur-generaal tijdens de behandeling van de zaak. “Nu ineens blijkt dat het was om zich te beschermen tegen twee Marokkaanse drugsdealers. Het is klare nonsens. Het is exact 765 dagen geleden dat een lieve, zorgzame moeder haar strijd moest opgeven, want strijden moest ze. Het is duidelijk, dit gaat over een bloederige moord. Hij is de ‘beenhouwer van de Dampoort’”, zei de procureur-generaal in beroep die een celstraf van 30 jaar vorderde en bijkomend 10 jaar terbeschikkingstelling. In eerste aanleg kreeg de man een celstraf van 32 jaar. Het hof ging uiteindelijk niet in op de terbeschikkingstelling, maar gaf wel de maximumstraf. Een gevangenisstraf van 30 jaar. “Het aanhoudend familiaal geweld is voor haar op gruwelijke wijze tot een einde gekomen”, zei de voorzitter bij het voorlezen van het arrest. “Het zegt veel over de persoonlijkheid van de man. Hij heeft geen besef van pijn en verdriet die hij heeft aangericht.”

De advocate van de beklaagde bleef in beroep erbij dat hij niet de intentie had tot doden en al helemaal niet rondliep met een plan. “Dat mes lag al maanden in zijn wagen.” Ook de doodslag betwistte ze. “Had hij het bewust en planmatig gedaan, hij had het zeker niet gedaan op straat op klaarlichte dag en al zeker niet in het bijzijn van zijn kinderen”, pleitte Olivia De Lille. Ze vroeg het hof te herkwalificeren naar opzettelijke slagen en verwondingen, met ongewild de dood tot gevolg. Het hof ging hier niet op in.

Salah E. sprak tijdens de behandeling in tranen de voorzitter toe, “Ik zat in een zware depressie, nog nooit in m’n leven was ik zo kwaad als toen. Ik voelde pijn in mijn hart en ik wou haar pijn doen. Daarom nam ik het mes. Ik wou haar niet doden.”