"Bedreiging? Ze wilden alleen deur openen" VOLGENS ADVOCATEN KRAKERS STAPELPLEIN ZOEKT GERECHT STOK OM MEE TE SLAAN WOUTER SPILLEBEEN

02u27 0 Jeffrey Dujardin Een kraker voor het huis op het Stapelplein. Gent "Het vat is overgelopen, de krakers voelden zich opgejaagd", opperde advocaat Nicholas De Mot gisteren in de rechtbank. Hij verdedigt de twee families die zich in het kraakpand aan het Stapelplein verschanst hadden. Ze moeten zich verantwoorden voor de bedreiging van een cameraploeg van de VRT en de diefstal van gas, elektriciteit en water. "Het gerecht zoekt een stok om mee te slaan."

Het pand aan het Stapelplein kwam voor het eerst in het nieuws op 2 november vorig jaar, toen een koppel beweerde dat het na een weekendje aan de zee zijn woonkamer vol krakers aantrof. Een deel van hun verklaring bleek achteraf niet te kloppen. Zo was het huis niet bewoond toen de krakers er introkken en was er geen sprake van diefstal van een muziekinstallatie, zoals het koppel beweerde. Toen de VRT een cameraman en een geluidsman ter plaatse stuurde, werden die klem gereden door de Roma. Ze omsingelden de bestelwagen en maakten obscene gebaren. De beelden daarvan werden een half miljoen keer bekeken op sociale media en een groep supporters van AA Gent viel het pand binnen met wapens in een poging de krakers weg te jagen. Het kopstuk van die bende relschoppers is momenteel vrij onder voorwaarden in afwachting van zijn proces.





Voor het kraken van het huis kunnen de Roma niet vervolgd worden. Op 16 november werd de nieuwe wet ingevoerd die van kraken een klachtmisdrijf maakt, maar de krakers van het Stapelplein hadden het pand toen al verlaten. "Het is moeilijk om ze te vervolgen, behalve voor bijvoorbeeld het vernielen van een afsluiting of de diefstal van nutsvoorzieningen", gaf de procureur gisteren toe. Dus staan de twee Roemeense families voor de rechter voor diefstal van gas, water en elektriciteit en voor de bedreiging van een cameraploeg.





Noodtoestand

"Het lukte niet om te vervolgen voor woonstschennis en dus vond het gerecht met de nutsvoorzieningen een stok om mee te slaan", pleitte De Mot, die zeven van de krakers vertegenwoordigt. "Wat de bedreiging betreft, moeten we ons afvragen hoe we het juridisch vastleggen. In de volksmond zijn hun daden inderdaad bedreigend, maar ze hebben niet concreet met een misdrijf gedreigd. Hun vat was overgelopen, ze voelden zich opgejaagd. We kunnen hier zelfs spreken van een soort noodtoestand."





Wie stak fornuis aan?

De vier advocaten die andere leden van de families vertegenwoordigden, sprongen De Mot bij. "Wat voor bedreiging is er geweest? Ze hebben niet gedreigd om hen te doden, ze hebben geen gebaar gemaakt met de vinger over de keel. Ze hebben enkel geprobeerd om een deur open te trekken." Ook het feit dat de cameraploeg zelf niet meteen de politie verwittigd heeft en dat op de beelden geen paniek te bemerken is, wijst er volgens hen op dat het voorval slechts een bagatel is.





Wat de diefstal van de nutsvoorzieningen betreft, gaat het volgens de advocaten over zeer kleine hoeveelheden en valt niet te bewijzen wie van de krakers welke hoeveelheid gebruikt heeft. "We zouden moeten weten wie het gasfornuis heeft aangestoken of wie de stekker in het stopcontact stak."





Niet aanwezig

De procureur ziet de zaak anders en vorderde zes maanden cel en een boete van 600 euro voor de kraker die zijn voertuig zo op de weg plaatste dat de bestelwagen van de VRT niet kon wegrijden. De andere krakers riskeren vier maanden cel en boetes van 600 euro. Het vonnis valt op 8 februari. De beklaagden waren niet aanwezig in de rechtbank, hoewel ze dat volgens De Mot wel wilden. "Er is een miscommunicatie geweest tussen de stadsdiensten en de beklaagden. De meesten zijn niet meer in België."