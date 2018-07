"Arme dutsen, alsof zij slachtoffers zijn" INBREKERSBENDE DIE 5 JAAR RISKEERT, BEKLAAGT ZICH OVER MAGERE OPBRENGST JURGEN EECKHOUT

26 juli 2018

02u39 0 Gent Een achtkoppige Albanese dievenbende riskeert tot vijf jaar cel nadat ze op 122 plaatsen in Vlaanderen hebben ingebroken. Het parket becijferde dat de buit kan oplopen tot enkele honderdduizenden euro's, maar volgens bendeleider M. verdiende hij slechts 800 euro.

"Samen met mijn man gingen we de dag van de inbraak naar de Gentse Feesten", vertelt een slachtoffer uit Mariakerke. "We waren maar twee uur weg, maar we roken al meteen onraad toen we thuis kwamen. Het licht brandde boven. Eenmaal binnen zagen we dat ze alles overhoop hadden gehaald. Ze zijn zelfs tot op onze zolder geweest. Ik ben een dure armband van massief goud kwijt, een erfstuk van mijn schoonmoeder dat generaties doorgegeven is. Ook gingen ze met een gouden ketting, mijn gouden horloge die ik nog voor mijn achttiende verjaardag gekregen had en nog heel wat andere juwelen aan de haal." De vrouw kreeg en vond steun bij de andere slachtoffers. Een andere vrouw uit Merelbeke is naar eigen zeggen zelfs voor ruim 15.000 euro aan juwelen bestolen. "Kort nadat mijn man was overleden ging ik op citytrip. Twee dagen voordat ik thuis kwam, zijn ze bij mij langs geweest. Ik kan je verzekeren dat dat niet fijn is als ze in je huis zitten. Sindsdien leef ik met schrik."





Volgens het parket sloeg de bende vanaf eind december 2016 tot september 2017 toe op 122 plaatsen in Vlaanderen.





Emotionele waarde

"Het nadeel voor de slachtoffers was zeer groot. Voertuigen, juwelen, cash geld, parfum, ... alles was goed genoeg voor hen. De mensen zijn veel centen verloren. We spreken van bedragen over tienduizenden tot wel honderdduizenden euro's. De emotionele waarde van de verliezen, zoals trouwringen en verlovingsringen, is heel groot. Ze hebben materiaal weggenomen van mensen die op een eerlijke manier hadden gewerkt. Dat kunnen we niet zeggen van deze heren, die ook zeiden dat ze 'gingen werken'.





Bendeleider Perkarim M., die volgens het parket verantwoordelijk is voor 74 inbraken en 15 pogingen, riskeert vijf jaar cel. De zeven anderen moeten één tot vier jaar cel vrezen. Hun advocaten vragen voor hen allemaal een straf gedeeltelijk met uitstel. Ze zitten sinds september vorig jaar in de cel. "Dat was mensonterend en heel zwaar om dragen", stelt advocaat Thomas Gillis, die een bendelid verdedigt die 4 jaar cel riskeert. Rechter Anthony Van Mol wilde nu wel eens weten waar die gigantische buit heen is en wat de bendeleden eraan verdiend hadden. "Ik heb alles verkocht op café. Ik heb er 800 euro mee verdiend", stelde M. Daarop begonnen de verschillende aanwezige slachtoffers luidop groen te lachen. "Dat zijn toch precies arme dutsen als je hen bezig hoort", reageert de Mariakerkse vrouw. "Ze hebben het zwaar in de gevangenis. Je zou nog denken dat zij de grote slachtoffers zijn en op onze plaats moeten zitten. Ongelofelijk gewoon." De slachtoffers hopen een groot deel van hun verliezen te recupereren, al vrezen ze ervoor dat ze ooit een euro gaan zien. De rechter velt zijn vonnis op dinsdag 31 juli.