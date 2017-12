'Apezat' buurman bedreigd met kapmes 02u54 2

"Mijn buurman is 'apezat', meneer." De uitdrukking van een bezorgde Gentenaar veroorzaakte gisteren het nodige gegrinnik in de rechtbank. De getuigenis die het parket aanhaalde, was echter ernstig. Deze zomer was een 42-jarige werkloze man zo boven zijn theewater, dat hij zijn buren bedreigde met een kapmes. Ook toen de politie arriveerde, bekoelde hij niet. De geweldenaar moest hardhandig tegen de grond gewerkt worden. Voor de bedreigingen en het wapenbezit riskeert hij tien maanden cel. Het was niet de eerste keer dat de man problemen veroorzaakte nadat hij gedronken had. De voorzitter van de rechtbank vroeg hem met klem om te stoppen met drinken. "Ik drink gewoon af en toe een pintje", bleef de man evenwel volhouden. "Tot u weer 'apezat' bent, zeker?", klonk het gevat. Vonnis midden januari. (OSG)