"Alleen zij zeggen waarop het echt staat" GUIDO MEERSSCHAUT (80) STAPT OVER VAN N-VA NAAR VLAAMS BELANG SABINE VAN DAMME

20 juni 2018

02u42 0 Gent Verrassing van formaat gisteren, toen Guido Meersschaut (80) eerder per ongeluk meldde dat hij overstapt van N-VA naar Vlaams Belang. Daar krijgt hij plaats 6. "Bij N-VA kreeg ik plaats 28, en dat vond ik een affront. Ook voeren ze oppositie met fluwelen handschoenen, bij Vlaams Belang zeggen ze waarop het staat." Bij N-VA was niemand op de hoogte.

Guido Meersschaut stapt over naar Vlaams Belang. Dat is een grote verrassing, maar de senior van de gemeenteraad trekt zich niets aan van de geplogendheden. "Het zit zo", zegt hij. "Ik zit al zes jaar in de gemeenteraad naast de Vlaams Belangers. Ik heb gemerkt dat zij écht oppositie voeren. Als zij spreken, zeggen ze wat ze denken. Alle anderen voeren oppositie met fluwelen handschoenen, omdat ze de deur willen open houden om mee te besturen. Ik wil kunnen zeggen wat ik denk."





"Ik wil geen enkel woord negatief zeggen over de N-VA, want ik heb mij daar altijd goed gevoeld. Zeker Siegfried Bracke heeft zeer veel voor mij gedaan. Ik beschouw hem als een goede vriend. Het zou spijtig zijn als hierdoor onze vriendschap verwatert. Ik heb gestreden om Siegfried aan de kop van de Gentse N-VA te houden, want hij is een leidersfiguur. Het is de schuld van Bart De Wever dat de malaise binnen N-VA zo lang aangesleept heeft. Bart is een fantastisch politieker en strateeg, maar hij heeft één grote fout: het is een Antwerpenaar. Nu is Anneleen Van Bossuyt aan de kop van de lijst gezet. Voor haar heb ik veel sympathie, ze doet dat goed."





Siegfried Bracke kreeg plaats 27 op de lijst, Guido Meersschaut 28. Maar dat vindt hij een affront. "Ik was teleurgesteld. Dat was voor mij de druppel om de overstap te maken. Er zijn nog partijen die mij gevraagd hebben, maar ik kies voor Vlaams Belang. Als ik op straat loop, dan hoor ik bij de mensen wat het VB vertelt in de gemeenteraad. Mensen denken soms dat een stem voor VB een verloren stem is, maar dat is niet zo. Goede oppositie is belangrijk om de stad beter te maken."





Guido heeft als vismarchand zijn hele carrière lang met 'nieuwkomers' samengewerkt, en hen alle kansen gegeven. Op het moment dat hij 27 man personeel had, waren er 20 buitenlanders bij. "Maar natuurlijk, ik ben geen racist. En van het VB mag ook iedereen die zich integreert hier blijven. Ik weet niets van de nationale partijlijn, maar in Gent heb ik het VB nog nooit racistische uitspraken weten doen."





Zetelen als onafhankelijke

Bij N-VA was niemand op de hoogte. "Ik ben compleet verrast en zwaar ontgoocheld, omdat Guido ons niets gezegd heeft", zegt lijsttrekker Anneleen Van Bossuyt. "Ik associeer Guido met hoffelijkheid en respect, en dat strookt niet met het Vlaams Belang. Ik denk dat het voor hem persoonlijk en ook politiek een foute keuze is." Ook 'vriend' Siegfried Bracke wist van niets. Meersschaut zal de twee raden voor de verkiezingen nog zetelen als onafhankelijke.