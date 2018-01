'Aartsrivalen' staan terecht voor poging tot doodslag op elkaar 31 januari 2018

03u02 0 Gent Twee mannen uit de Brugse Poort staan terecht voor poging tot doodslag op elkaar. Een koerier van PostNL reed een Tunesische man bijna omver op het trottoir. Die laatste stak hem met een mes. Volgens het parket kennen de twee elkaar en draait het conflict om een vrouw.

"U zegt dat u Mohamed H. nauwelijks kent, maar dat klopt niet. Jullie zijn aartsrivalen." De procureur geloofde gisteren niets van de uitleg van Yassine Z., de Gentenaar die in maart vorig jaar een ongeval veroorzaakte in de Blazoenstraat. Hij was naar eigen zeggen per ongeluk uitgeweken naar het trottoir en had daar bijna een fietser aangereden. Volgens het parket waren de koerier en het slachtoffer verwikkeld in een vete. "Mijn cliënt werd al meermaals aangepakt", vertelde de advocaat van de Tunesische fietser. "Zijn partner is de ex van een zware jongen. Die man kwam uit de cel en trof zijn vriendin aan bij mijn cliënt. De beste vriend van die ex-gedetineerde is de koerier die mijn cliënt wilde doodrijden." Volgens de raadsvrouw van de koerier is er geen bewijs dat haar cliënt iets te maken had met de vechtpartijen waarin de fietser betrokken was. Of dat de twee ruzie hadden.





Ook de fietser staat terecht. Nadat hij aangereden was, stak hij de chauffeur met een mes in het been, de keel en het gezicht. De koerier was zwaargewond, maar kon zijn bestelwagen nog van het trottoir rijden. Verdacht, volgens het parket. De koerier zegt dat het een ongeval was en wil de vrijspraak, net als de fietser, die zich beroept op wettelijke zelfverdediging. Ze riskeren tot twee jaar. Vonnis op 13 februari. (OSG)