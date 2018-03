"Aanzienlijke schade" na brand bij Cargill 15 maart 2018

Sevesobedrijf Cargill aan de Moervaartkaai in Desteldonk is dinsdagnacht getroffen door een brand. Die ontstond dinsdagnacht rond 3.10 uur in een installatie waar maïs gedroogd en gekoeld wordt. "De brandweer heeft het vuur geblust en delen van de installatie gedemonteerd", zegt woordvoerder Björn Bryon. "Daarna konden we weer blussen. Tijdens de interventie kwam er veel stoom vrij. Door de brand was er aanzienlijke schade." Gewonden vielen er niet en er moest niemand geëvacueerd worden. De oorzaak van de brand is nog onbekend. (JEW)