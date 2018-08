"Aanpassing? Te laat en te weinig" MAMA SLACHTOFFER VINDT VERKEERSLICHT VOOR FIETSERS ONVOLDOENDE ERIK DE TROYER JEFFREY DUJARDIN

17 augustus 2018

02u36 0 Gent Op de Antwerpsesteenweg waar in februari de 16-jarige Nikita Everaert om het leven kwam, beginnen volgende maandag kleine aanpassingswerken. Het kruispunt wordt veiliger voor fietsers. Een grondige heraanleg volgt in 2019. "Deze aanpassingen voldoen niet", zegt de mama van Nikita.

Oorspronkelijk zouden de werken aan het kruispunt van de Antwerpsesteenweg met de Groenstraat en de Orchideestraat al in juni uitgevoerd worden. De aandenkens aan Nikita werden voor de zomer al tijdelijk weggenomen in afwachting van de start van de werken. Maar ze beginnen nu met twee maanden vertraging.





De werken zullen ongeveer een maand duren en zijn weinig ingrijpend. Er komen aparte verkeerslichten voor fietsers. Fietsers die de Antwerpsesteenweg blijven volgen kunnen via een drukknop aangeven dat ze willen oversteken. Deze verkeerslichten bevinden zich op ruime afstand voor de wagens, op nieuwe verhoogde verkeerseilanden. Hierdoor wordt ook de afstand die fietsers moeten afleggen om de aantakkende straten te dwarsen beperkt tot een minimum. De fietspaden worden rood geverfd om duidelijker te maken dat er fietsers kunnen rijden.





Nikita Everaert kwam om het leven toen ze gegrepen werd een vrachtwagen die rechtsaf sloeg. Uit het eerste onderzoek bleek dat de trucker het meisje wel degelijk had kunnen zien en dat het dus niet om een dodehoekongeval ging. Het kruispunt waar het ongeval gebeurde, stond wel al 15 jaar op de lijst van zwarte punten die aangepakt moeten worden.





Rechtdoor

Kathy, de mama van Nikita, had meer en sneller actie verwacht. "We vinden het verschrikkelijk dat het zo lang duurt eer ze er aan beginnen. Een betere aanpassing zou zijn dat de fietsers mee kunnen rijden met auto's die rechtdoor moeten en een rood licht krijgen als de auto's afslaan."





Eén rijstrook

"In juni hebben we Nikita's herdenkingsplaats moeten weghalen en we kijken er echt naar uit om alles terug te plaatsen. Voor ons is dat de plek waar we naartoe gaan om bij Nikita te zijn en die is nu al 2 maanden weg. Dat doet verschrikkelijk veel pijn", zegt ze.





Om te voorkomen dat er tijdens de werken nieuwe gevaarlijke situaties ontstaan voor fietsers, wordt het autoverkeer op het kruispunt herleid naar 1 rijvak. Het andere rijvak wordt fietspad. Opletten voor afslaande wagens blijft wel nodig.





In 2019 staan ingrijpender werken gepland aan het kruispunt. Onder meer de hoek van de Groenstraat met de N70 wordt aangepast en er worden vrijliggende fietspaden aangelegd.