"97% van de handelaars wil dit niet" 'TERRASSENPLAN' STADSBESTUUR ZET SLEEPSTRAAT OP HAAR KOP ERIK DE TROYER

25 april 2018

02u28 0 Gent Een straat vol terassen. Het lijkt de droom van schepenen Christophe Peeters (Open Vld) en Filip Watteeuw (Groen), maar iets minder die van de handelaars uit de Sleepstraat zelf. "Een loze verkiezingsbelofte", klinkt het daar verontwaardigd.

De saga rond de terrassen van de Sleepstraat heeft al een hele geschiedenis achter de rug. In het oorspronkelijke plan zouden er vanaf augustus dit jaar terrassen komen voor de deur van drie horeca-zaken, wat kwaad bloed zette bij de concurrenten die het zonder terras moeten stellen. Bovendien werd het 'terassenplan' niet grondig doorgepraat met handelaars, de deken of de Turkse Unie.





Schepenen Christophe Peeters (Open Vld) en Filip Watteeuw (Groen) mochten gisteren hun nieuwe plannen uit de doeken doen en tot ieders grote verbazing kwamen ze met een aantal nieuwigheden. Zo blijft het oorspronkelijke plan nog altijd behouden, maar willen ze in de toekomst (lees: na de verkiezingen) de héle straat voorzien van terrassen.





Snelheidsduivels

"Die zullen op de plaats komen waar er nu parkeerplaatsen zijn en zullen zowel gebruikt kunnen worden door horecazaken als door gewone winkeliers. Het moet perfect mogelijk zijn op een keurige manier daar handelsgoederen uit te stallen. Verder wil de stad de Sleepstraat verfraaien en iets te doen tegen de vele snelheidsduivels aldaar. Een permanente flitscamera is een optie.





De handelaars van de Sleepstraat reageren weinig enthousiast. "We hopen dat dit geen loze verkiezingsbeloften zijn, maar daar lijkt het wel op", zegt restaurantuitbater Osman Gök.





"97% Van de handelaars zijn tegen die terrassen. Er zijn er maar een paar die er baat bij hebben. Handelaars die waren mogen uitstallen? Dat gaat nooit gebeuren. Hier zitten nagenoeg alleen restaurants, kledingwinkels en juweliers. Juweliers zullen nooit hun materiaal buiten leggen en de tram doet letterlijk te veel stof opwaaien waardoor een kraam met kleren ook geen zin heeft. Bovendien hebben we onze twijfels over de veiligheid van die terrassen met de tram die er rakelings langs scheert. We hopen wel dat de stad de Sleepstraat een volledige, veilige heraanleg gunt."





Schepen Watteeuw zegt echter dat een volledige heraanleg momenteel onmogelijk is. "Omdat de tram hier doorloopt moet er toestemming en geld gevraagd worden aan De Lijn. Pas als de sporen versleten zijn, kan er ook met De Lijn gepraat worden."





Enkele handelaars reageren bijzonder boos. "Als hier een terras voor mijn deur komt, breek ik het eigenhandig weer af", zegt Filip Simoens van beenhouwerij Sint-Antonius. "Ik heb de stad gevraagd om een fietsenstalling met bakfietsplaats voor de deur te krijgen. Maar nu blijken ze gewoon nog meer terrassen te plaatsen. Ik begrijp niet dat dergelijke plannen als voldongen feiten worden voorgesteld aan de buurt zonder eerst grondig te overleggen. Dit is niet democratisch", aldus een verontwaardigde Simoens.