"7,5 miljoen verlies aan kazerne" Provincie ontkent dat het om geschenk voor ontwikkelaar gaat ERIK DE TROYER

05 april 2018

02u53 0 Gent De provincie verkoopt een deel van de Leopoldskazerne, die ze in 2013 kocht, door aan een projectontwikkelaar. De N-VA becijferde dat ze daar 7,5 miljoen euro aan verliest. Een cadeautje stijl-Optima aan de projectontwikkelaar? De provincie ontkent.

Provincieraadslid Rik De Vis (N-VA) kaartte de verkoop van een deel van de kazerne op de Charles de Kerchovelaan aan in de provincieraad. "Eind 2013 heeft de provincie beslist om blokken A, B en C van de Leopoldskazerne aan te kopen van defensie. Dat kostte hen 13,05 miljoen euro. Nadien werden ook de andere blokken aangekocht die eigendom waren van de stad. De provincie besliste recent om die blokken door te verkopen aan het consortium THV Leopold dat de verbouwing uitvoert voor een bedrag van 5.459.091 euro. De groep kan er woningen bouwen. De provincie heeft dus blokken aangekocht die ze eigenlijk niet nodig heeft en moet dat deel nu noodgedwongen weer verkopen met een verlies van circa 7,5 miljoen euro. Opmerkelijk, zeker aangezien de grond en de gebouwen net waardevoller moeten geworden zijn sinds ze ingekleurd werden als woongebied", stelt provincieraadslid Rik De Vis. "Bovendien is de provincie bezig aan haar meest ambitieuze bouwproject ooit net op het moment dat de provincies af moeten slanken. Het huidige gebouw in de Gouvernementstraat is meer dan groot genoeg om de provinciediensten daar te houden", zegt hij.





Gedeputeerde Hilde Bruggeman (Open Vld) ontkent. "We houden wel degelijk nog aanzienlijke stukken van de blokken A, B en C over. Het gaat hierbij om een deel van de gebouwen, onder andere om een kinderopvang in onder te brengen, en om de binnenkoer. Onder die binnenkoer komen een parkeergarage en nog meer lokalen. In totaal houden we 8.726 vierkante meter van de 17.000 vierkante meter die die blokken en de binnenkoer innemen. Het is ook niet zo dat die binnenkoer minder waard is dan het pand zelf. Dus neen, dit is zeker geen cadeautje voor de projectontwikkelaar."





Huurgeld uitgespaard

"Men moet de verkoop ook zien in een groter plaatje. We hebben heel wat huurgeld kunnen uitsparen door vier jaar lang die panden te gebruiken als lokalen voor onder andere het Hoger Instituut voor Schone Kunsten en andere instanties. Bovendien kunnen we door de geplande verhuis onze oude gebouwen verkopen of verhuren. Eén iets uit het dossier lichten, biedt echt geen eerlijk beeld van de situatie", zegt ze.Tegen 2021 zou de Leopoldskazerne er volledig anders moeten uitzien. De oude legerkazerne zal opengewerkt worden met grote glaspartijen. Naast de provinciediensten is er ruimte voor een hotel, woningen, een crèche en een park.