"300.000 euro...dat is geen budgetwoning" PVDA HEKELT DUUR NIEUWBOUWPROJECT AAN HOGEWEG Erik De Troyer

14 april 2019

11u24 0 Gent Nieuwbouwproject Zeemanstuin aan de Hogeweg in Sint-Amandsberg gaat zijn laatste fase in. Het project, gelanceerd als een woonproject voor gezinnen met een modaal inkomen, kreeg al kritiek omwille van de hoge prijzen. Nu komt er nog eens 15.000 euro bij. "Onbegrijpelijk dat de stad projectontwikkelaars zomaar vrij spel geeft", zegt de PVDA. "Schappelijke prijzen", zegt de ontwikkelaar.

In 2014 werd het project voorgesteld. Toen werden ook richtprijzen opgeven. De budgetwoningen zouden tussen 218.000 en 271.000 euro gaan kosten. Nog steeds een aanzienlijke som maar naar Gentse normen relatief normaal. Groot was dan ook de verbazing toen projectontwikkelaar Durabrik de prijzen bekendmaakte voor de eerste woningen. Die bleken fors opgetrokken te zijn naar 235.817 euro (17.067 euro duurder) en euro 289.432 (18.432 euro duurder). Intussen zijn we twee jaar verder en komt er nog eens een klein lot woningen bij. Daarvan blijkt de prijs nog eens opgetrokken te zijn. De duurste woning kost nu 304.553 euro. De goedkoopste (een woning met 2 slaapkamers) op 240.880 euro Dat is zonder btw en schrijfkosten. Tel die er nog eens bij en men komt op meer dan 300.000 euro.

Niet voor modaal gezin

Bij de PVDA zegt men geschokt te zijn door de prijzen. "De prijzen lagen al hoger dan aangekondigd en nu worden de budgetwoningen nog eens 15.000 euro duurder, zo kan het niet verder", zegt Tom De Meester. "De woningen zijn ondertussen meer dan 30.000 euro duurder dan aangekondigd. De prijzen van deze budgetwoningen zijn geen spek voor de bek van een modaal Gents gezin, want je mag daar nog gemakkelijk 60.000 euro kosten bijrekenen. Met de kosten erbij betaal je dus 365.000 euro voor een "budgetwoning" in Gent, dat is dus geen budgetwoning maar een 'groot budgetwoning."

"Onbegrijpelijk dat de stad projectontwikkelaars zomaar vrij spel geeft en die prijzen laat ontsporen. Die projectontwikkelaars volgen natuurlijk blindelings de prijsexplosie op de Gentse woningmarkt", aldus De Meester.

Bij Durabrik schrikt men van de kritiek. "Deze woningen zijn inderdaad wat duurder dan de vorige, maar ze zijn qua isolatie en duurzaamheid ook wel een niveau hoger. We hebben de prijzen geïndexeerd zoals afgesproken, maar in Gent zijn de prijzen in vijf jaar tijd wel forser gestegen dan dat", zegt David Mertens van Durabrik.

"Natuurlijk is vastgoed niet goedkoop, zeker in Gent", gaat Mertens verder. "Naar ons aanvoelen zijn dit zeer schappelijke prijzen voor een project in Gent. In de vorige fase gingen onze woningen ook vlot van de hand, toch het bewijs dat ze scherp geprijsd stonden.