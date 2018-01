"3,88 euro per vierkante meter? Onrechtmatige staatssteun" RECHTBANK BUIGT ZICH OVER VERKOOP LANDBOUWPERCELEN OCMW JURGEN EECKHOUT

02u50 0 Florian Van Eenoo photonews Landbouwers, hun advocaat en leden van Constituante en het burgerinitiatief gisteren in de rechtbank. Gent Het OCMW van Gent moest zich gisteren voor de burgerlijke rechtbank verantwoorden voor de mogelijk illegale verkoop van 450 hectare landbouwgrond aan een investeringsgroep van Fernand Huts, miljardair en baas van Katoen Natie. Hij kon de grond aan de schamele prijs van 3,88 euro per vierkante meter kopen. "Onrechtmatige staatssteun", zegt advocaat Nic Reynaert, die een groep landbouwers vertegenwoordigt.

De verkoop van de landbouwgrond in het Nederlandse Sas van Gent leverde het Gentse OCMW 17,5 miljoen euro op. Op die manier kon het de bouw van een woonzorgcentrum in Mariakerke financieren. Maar de verkoop van de weilanden is volgens de boeren niet volgens de regels van de kunst verlopen. "Eerst en vooral gaat het om een selectieve openbare verkoop", legt hun advocaat Nic Reynaert uit. "De 450 hectare landbouwgrond bestaat uit ruim zeventig percelen. Alleen is die grond verkocht onder één lot. Dat maakt het onbetaalbaar voor kleine boeren. Enkel grote investeerders zoals Fernand Huts kunnen zo'n bedrag ophoesten. Zij zetten een stroman in."





Volgens Reynaert stelt zich nog een probleem. "De landbouwgrond is aan een veel te lage prijs verkocht. Laat ons een ding duidelijk stellen: we verwijten Huts niks. Vanuit zijn oogpunt is het een geweldige deal gebleken. Als hij die grond een tiental jaar gewoon laat liggen en ze wordt na verloop van tijd verkaveld, dan kan een vierkante meter 75 euro waard zijn." De advocaat vraagt dan ook de nietigverklaring van de verkoopovereenkomst. "Als dat niet mogelijk is, willen we dat de investeringsmaatschappij een meerwaardeprijs betaalt zodat de prijs van de grond marktconform is."





De grondrechtenbeweging Constituante en het burgerinitiatief sprongen mee op de kar van advocaat Reynaert en hekelen het beleid van het Gentse OCMW. "Het is een slecht beleid als er patrimonium aan een te lage prijs moet verkocht worden aan privé-investeerders", zegt Raf Verbeke, die gisteren samen met de betrokken landbouwers met spandoeken kwam protesteren aan het gerechtsgebouw op de Opgeëistenlaan in Gent. In de buurlanden vonden soortgelijke processen al regelmatig plaats. In ons land zou het om een primeur gaan.





OCMW-voorzitter Rudy Coddens (sp.a) verklaarde in het verleden al dat de percelen moeilijk afzonderlijk konden verkocht worden onder meer omdat er onbruikbare stukken





bij zaten.





Florian Van Eenoo photonews Actievoerders bij het spandoek dat ze uitrolden op de Opgeëistenlaan.

Europese regels

Reynaert en Verbeke hopen dat door het proces ook de discussie rond de verkoop van grond wordt opgestart. Het OCMW verkoopt zijn grond omdat volgens de nieuwe Europese begrotingsregels investeringen niet meer mogen gespreid worden in de tijd. Zo moeten ze het op een jaar afbetalen, wat natuurlijk in de kaart speelt van grote investeerders. "We begrijpen niet waarom bijvoorbeeld geen lening wordt aangegaan? De rentevoet staat toch enorm laag?", vraagt Verbeke zich af.





De zaak is gisteren enkel ingeleid en uitgesteld zodat alle partijen hun conclusies op papier kunnen zetten.





Coddens wil voorlopig niet reageren.