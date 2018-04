'2 sterren Restaurant' komt naar Gent 23 april 2018

Net als bij Mijn Pop-uprestaurant zal Gent opnieuw fungeren als uitvalsbasis voor één van de vier kookduo's in opvolger '2 Sterren Restaurant' op VTM. Ditmaal nemen Bekende Vlamingen het tegen elkaar op. Het Gentse duo zal bestaan uit Marie Verhulst en Andy Peelman. Ze leerden elkaar kennen op de set van Boxing Stars. Ondanks het leeftijdsverschil klikte het meteen. De prille vriendschap wordt nu op de proef gesteld. In hun restaurant in Gent willen Marie en Andy bewijzen dat vegetarisch niet alleen voor geitewollensokken is. De locatie wordt later bekendgemaakt. (YDS)