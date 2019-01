“15 maart word je veroordeeld en twee maanden later heb je alweer prijs” Man wordt voor derde keer gepakt zonder rijbewijs JDG

07 januari 2019

14u47 1 Gent 1200 euro boete en een rijverbod van 4 maanden: dat is het verdict voor een automobilist die maandagochtend voor de derde keer voor de rechtbank moest verschijnen omdat hij zonder rijbewijs achter het stuur kroop.

Het Openbaar Ministerie was niet mals voor de man.“Op 15 maart 2017 krijg je hier je vonnis, en in mei word je weer tegengehouden zonder rijbewijs”, zegt het parket. “Je trekt het je gewoon niet aan: je was al twee keer veroordeeld en nu sta je hier weer.”

Als de man nu toch zijn rijbewijs behaalt, moet hij zijn testen meteen opnieuw doen. Ook het rijverbod van vier maanden gaat meteen in. Moest hij nog eens tegen de lamp lopen, riskeert hij bovendien een gevangenisstraf.