"100 meter lopen met 100 kilo aardappelen" HANDELAARS BOOS OVER VERDWIJNEN PARKEERPLAATSEN SABINE VAN DAMME

05 juni 2018

02u50 0 Gent De bocht in de Hundelgemsesteenweg in Ledeberg wordt heraangelegd. De handelaars kunnen er niet mee lachen dat alle 40 parkeerplaatsen verdwijnen. Extra plaatsen verderop zijn geen oplossing. "Dit plan is getekend zonder voeling met de realiteit."

Ze zijn met velen, en ze zijn allemaal boos. In de bocht van de Hundelgemsesteenweg, aan de Botermarkt, zijn best wat zelfstandigen gevestigd. Allemaal hebben ze wel een reden waarom er parkeerplaats voor hun deur moet zijn en niet 100 meter verderop. "Bij mij wordt dagelijks 100 kilo aardappelen geleverd", zegt Ann van de frituur. "In het huidige ontwerp kan er geen vrachtwagen stoppen voor mijn deur, en ook niet even stilstaan, want dan wordt de hele steenweg geblokkeerd. Denken dat de leverancier 100 meter gaat wandelen met zakken aardappelen, is niet realistisch." Apotheker Véronique denkt aan haar oudere klanten die er niet meer zullen geraken, net als Corine van de kledingwinkel. Dierenarts Timothy vraagt zich af hoe mensen met zieke dieren nog in de praktijk zullen geraken. "Met een gestresseerd beest in een kooi wandel je niet zomaar even over straat. Zeker niet als het over een grote hond gaat." Annick van de krantenwinkel vreest dan weer dat haar omzet zal kelderen als passanten niet voor de deur kunnen stoppen.





Verkeerslichten

"Eigenlijk hoeft hier niks aangepast te worden. Verkeerslichten vragen we al jaren, maar die komen er niet. Het huidige ontwerp geeft ons bomen en gras in plaats van parkeerplaatsen, maar daar zit niemand op te wachten. Er komt ook een tramhalte, midden op de baan. Dat is gevaarlijk, en daardoor kan je hier niet meer omkeren. Hoe moet bijvoorbeeld de Carrefour beleverd worden als de vrachtwagen daar niet meer kan indraaien? Neen, dit is duidelijk een plan dat ergens op een bureau is getekend, zonder voeling met de realiteit. Dit is een steenweg met doorgaand verkeer, geen dorpskern. Wij moeten het hier hebben van de passage, van buurtbewoners alleen kunnen we niet leven. Er is geen inspraak geweest."





Mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen) begrijpt niet waar de kritiek vandaan komt. "Er is een infovergadering geweest, en daar heeft slechts één iemand kritische vragen gesteld. Het voorliggend ontwerp biedt plaats aan alle weggebruikers, met volwaardige fietspaden. De weg is niet breed genoeg om ook parkeerplaats te voorzien. Maar nog deze week wordt de eerste spadesteek gegeven van een parking met 500 plaatsen iets verderop, en er komt nog een buurtsporthal met 80 plaatsen. Ook rusthuis De Vijvers krijgt er 40 plaatsen bij. Er komen veel meer plaatsen dan er waren, alleen niet vlak voor de deur, dat klopt. Maar dit is een ontwerp voor de toekomst." Handelaars met vragen mogen zijn kabinet contacteren.