Zwartwerk toont unieke foto's uit de mijn 19 januari 2018

02u27 1

Heemkring Heidebloemke pakt uit met unieke foto's van mijnwerkers die kolen delven diep in de mijn van Winterslag, waar 100 jaar geleden voor het eerst op grote schaal kolen werden bovengehaald. Deze foto's, die nog nooit aan het publiek getoond werden, kan je nu in het boek Zwartwerk bekijken. "We hebben er 150 foto's in opgenomen die een beeld geven van de noeste arbeid die de mijnwerkers er leverden", zegt Jef Habex, voorzitter van de heemkring. "Ook geven we weer hoe een werkdag van een kompel er uitzag, vanaf het moment dat hij in z'n tenue, met helm en mijnlamp in de kooi stapte tot hij na z'n dagtaak weer bovenkwam, een sigaret rookte en melk dronk."





Geen flits

De foto's in Zwartwerk zijn een selectie uit de kiekjes die in de jaren 50 van vorige eeuw door de fotografen Minders en Harsch genomen werden. De meeste foto's komen van Willy Minders, een bekend fotograaf en landschapsschilder uit Genk. "Hij maakte foto's voor het personeelsblad van de mijn van Winterslag", zegt Habex. "Juist door dat werk en z'n goeie relaties met de mijndirectie mocht hij foto's in de mijn maken. Alleen niet met flits, omwille van het explosiegevaar. Hij trok foto's met een gaslamp." Zwartwerk kost 15 euro en kan je bekomen bij de heemkring. (LXB)