Zware celstraffen voor tankkaartdieven Birger Vandael

06 december 2018

13u32 0

Drie Russen van 29, 41 en 42 jaar zijn veroordeeld tot celstraffen van respectievelijk 30, 15 en 6 maanden en 1.600, 8.000 en 400 euro. De heren hielden zich bezig in de autosector en gingen op 12 juni lopen met een niet nader te bepalen hoeveelheid tankkaarten van een bedrijf uit Genk. Later gebruikten ze deze om honderden liters diesel te tanken. Rond deze periode gingen ze ook lopen met sleutels van een BMW en kentekenplaten in Sint-Truiden, geldkistjes, sleutels van een vrachtwagen…