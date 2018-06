Zwangere vrouw geslagen omdat ze kindje wil laten dopen 19 juni 2018

02u54 0

De strafrechter in Tongeren heeft een 29-jarige Genkenaar van Turkse origine veroordeeld tot zes maanden cel en een boete van 800 euro, omdat hij zijn zwangere partner in elkaar sloeg. Het was al meermaals tot hoogoplopende ruzies gekomen tussen de twee, omdat de vrouw zich niet wilde bekeren tot zijn geloof. Zijn stoppen sloegen helemaal door toen zij, in mei vorig jaar, te kennen gaf hun kindje te willen laten dopen. Zijn ongenoegen maakte hij duidelijk met de vuisten - niet de eerste keer dat hij geweld gebruikte. Het koppel is sindsdien niet meer samen. De vrouw stelde zich geen burgerlijke partij. (JEK)