Zuhal Demir (N-VA) kritisch voor oprichting islamitische school 19 maart 2018

02u34 0 Genk De Limburgse moslimgemeenschap wil volgend schooljaar een islamitische school oprichten in Genk. Er zijn al een vijftigtal inschrijvingen voor de eerste graad. De initiatiefnemers vinden dat bestaand onderwijs nog niet genoeg kansen biedt aan jongeren met een islamitische achtergrond. "Dit lijkt me niet het juiste medicijn voor deze diagnose", reageert Zuhal Demir (N-VA).

De jongeren zullen in de school aan de hand van lessen Arabische en Turkse lessen leren om hun moedertaal beter te beheersen. Het moet de eerste officiële islamitische school in Vlaanderen worden en men zou graag in de gebouwen van de Regina Mundi-school starten. Die locatie is echter nog niet zeker en Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) laat weten nog geen dossier te hebben ontvangen.





Kritisch

Demir is kritisch voor de plannen: "Achterstand hoeft geen lot te zijn, maar de oprichting van een islamitische school lijkt me niet het juiste medicijn voor deze diagnose. Ik betwijfel ten zeerste of we daarmee de schooluitval van de Genkse jongeren gaan keren en hun kansen op een job gaan versterken. Het zal niet de kennis over de islam of van deze talen zijn die jongeren in Limburg gemakkelijker aan het werk gaan helpen. Of de organisatie is naïef overtuigd dat ze hiermee jongeren van vreemde afkomst meer kansen geeft, of het is een bewuste dekmantel voor nog meer segregatie. Mij lijkt het beter wanneer de school de middelen die ze heeft, zou gebruiken om de achterstand echt om te buigen. Door extra taalondersteuning Nederlands, studiebegeleiding op schooldagen, desnoods door zondagscholen voor inhaallessen te organiseren. Eventueel kunnen we zelfs ouders bij scholen." (BVDH)