Zuhal Demir kritisch over het dragen

van een hoofddoek aan stadsloketten



LXB

20 maart 2019

12u00 0 Genk Het dragen van hoofddoeken en andere religieuze symbolen door de medewerkers van de stad Genk is voortaan toegelaten. Zo staat het in de deontologische code die door de gemeenteraad bij naamafroeping werd gestemd en goedgekeurd door de meerderheid (CD&V en sp.a) die Genk bestuurt. Tot ergernis van Zuhal Demir (N-VA) die het hiermee niet eens is. “Het is een complete koerswijziging, niet in het minst bij de CD&V ”, reageert de fractieleider van de N-VA die vooral de partij van burgemeester Wim Dries op de korrel nam.

Geen verbod meer

“Oorspronkelijk was het dragen van een een hoofddoek en andere religieuze symbolen verboden door het college”, haalt Zuhal Demir aan. “Het werd niet toegelaten om de neutraliteit van de dienstverlening door medewerkers van de stad te verzekeren. Zo stond het in de deontologische code die nu gewijzigd is gezien het verbod is opgeheven. Ik kan nog leven met het gegeven dat religieuze symbolen gedragen worden op plekken waar het stadspersoneel niet rechtstreeks in contact komt met de burgers. Maar het principe van neutraliteit wordt toch geweld aangedaan als medewerkers van de stad een hoofddoek of een kruisje dragen aan een loket van de stad”, vervolgt Zuhal Demir die naar eigen zeggen van heel wat Genkenaren de melding kreeg dat opeens religieuze symbolen te zien zijn bij het stadspersoneel aan de loketten van de stad.

Een diverse stad

“De samenleving en visies veranderen en evolueren”, reageerde Wim Dries. “Genk is één van de meest diverse steden van Vlaanderen. De Genks (een participatieproject van 3200 Genkenaren) heeft hierbij een belangrijke rol gespeeld. In gesprekken met medewerkers van de stad en Genkenaren kwam telkens aan bod dat mensen vaak een afstand voelen tussen het stadsbestuur en de burgers. Een divers personeelsbestand zou de afstand verkleinen en de contacten met de burgers verbeteren. Het dragen van een religieus symbool staat de neutraliteit van de stadsmedewerkers niet in de weg. Het stadspersoneel mag een religieus symbool dragen zolang deze het goed, correct en veilig functioneren in de job niet belemmert”, verduidelijkte Wim Dries. “Alleen, de symbolen mogen niet opzichtig geuit worden.”

Polariseren

Dat Zuhal Demir zich verzet tegen het dragen van religieuze symbolen , werd door Jasin Kilic, gemeenteraadslid voor de sp.a, gelaakt. “De focus bij Demir ligt op één bepaalde bevolkingsgroep (de moslims) en één bepaald kledingstuk (het hoofddoek)”, liet hij horen. “Hierdoor wordt een wij-zij verhaal gecreëerd. Wat ze doet, is polariseren. Laten we ijken wat er in de hoofden van de mensen zit en niet wat er op staat.”