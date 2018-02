Zo voelt het om 80 jaar te zijn 09 februari 2018

02u38 36 Genk Hoe voelt het om in de huid te kruipen van een tachtiger die typische ouderdomskwalen heeft? Dat hebben de medewerkers en vrijwilligers aan de slag in de vijf dienstencentra van de stad aan de lijve kunnen ervaren. Zij trokken hiervoor een speciaal pak en bril aan. "Hiermee kan de dienst- en hulpverlening nog beter afgestemd worden op de noden van de ouderen", legt OCMW-voorzitter Ria Grondelaers uit.

Wie de gerontologische testkleding (GERT) aantrekt, ervaart de fysieke ongemakken die horen bij ouder worden: slechtziendheid, rugpijn, beven van de handen, problemen met de ademhaling of het gehoor. Vrijwilliger Antonia (49) mocht het pak uitproberen. "Alles voelde zwaar, ik hoorde alles doffer, zag minder goed, raakte moeilijk recht uit mijn stoel en stond minder stabiel. Ik had een familielid met cataract (een oogziekte, red). Toen zij mij probeerde uit te leggen wat ze nog zag, kon ik dat moeilijk begrijpen. Nu lukt mij dat al beter. Toen ik het pak uittrok, besefte ik pas hoe goed ik mij voel."





Wie het pak zelf eens wil testen, kan dit op zondag 18 maart, Dag van de Zorg, in dienstencentrum De Halm. Info: elien.swinnen@ocmw.be.





(LXB)