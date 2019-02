Zo’n 5.000 scholieren op de

klimaatmars in hartje Genk “Het is nu tijd voor actie, we stappen voor onze toekomst” LXB

21 februari 2019

12u00 0 Genk Goed 4.000 leerlingen uit alle middelbare scholen in Genk werden vandaag in het centrum van de stad verwacht om mee te doen aan de klimaatmars, een initiatief van twee moeders uit Genk. Uiteindelijk werden er een kleine 5.000 geteld. Een kleine minderheid onder hen deed niet mee. Ze moesten op school blijven en kregen een taak of werkten aan een opdracht over het klimaat. De 5000 die wel op post waren, riepen de politiek en de bedrijven op niet enkel met woorden, maar ook met daden iets te doen aan het klimaat.

Bewustwording

De Genkse klimaatmars was de mars van de bewustwording. Dat bleek uit de tientallen slogans die de scholieren op kartonnen bordjes of op witte lakens in de lucht staken. Hieronder een greep: Ik ben het beu, red het milieu! Of: It’s not too late for the climate! Verder kwamen we bordjes tegen met volgende korte boodschappen: Red moeder aarde! We are out of slogans, do something! Of nog: Brossen voor de bossen! De tijd tussen de kop en de staart van de mars was 20 minuten. De jeugdige betogers - samen vormden ze een sliert van één kleine kilometer - hebben massaal slogans geroepen dat het tijd is om de aarde te redden en actie te ondernemen. “De lucht is nu al vervuild”, liet Ayca Delikus (15) horen. “We hebben schone lucht nodig. Of moeten we straks zoals vissen happen naar adem en bij wijze van spreken 50 euro betalen voor een uur zuivere lucht?”

Jong geleerd

Onder de 5.000 klimaatjongeren waren Milla (9) en haar broertje Julian (6) veruit de jongste deelnemers. “Oké, ze zijn niet op school, maar ze wilden zelf meedoen aan de mars”, licht hun mama Cindy Raemen toe. “Als mama kan je niet neen zeggen. Het gaat ook om hun toekomst. Thuis praten we niet alleen over het klimaat, we doen er ook iets aan. M’n zoontjes helpen bij het opruimen van zwerfvuil op de straat. Ze gaan elke dag in weer en wind met de fiets naar school.” Imane (13) vindt het belangrijk dat jongeren zo massaal op straat komen. “Zo wordt de stem van de jeugd beter gehoord. We hopen dat ernaar geluisterd en gehandeld wordt.”

Een straf

Niet alle scholieren die naar een middelbare school in Genk gaan; liepen mee in de klimaatmars. Hoeveel op school achterbleven, is niet geweten. Van de meer dan 3.000 leerlingen van het Atlascollege, de grootste middelbare school van Genk, bleven zo’n 300 op school. Een van hen was Britney Janssen (18) uit Bree. “Ik heb naar een documentaire over het klimaat gekeken en na afloop moest ik er een taak over maken”, wist ze te vertellen. “Eigenlijk word ik gestraft omdat ik niet meeloop in de mars. Ik word gestraft voor m’n eigen mening. Zelf ben ik ook bezorgd over het klimaat, maar zo’n klimaatmars houden draagt niet veel bij tot een beter klimaat. Bovendien lopen ook veel jongeren mee die niet goed weten waar het werkelijk om gaat.” Christel Schepers, de algemeen directeur van het Atlascollege, liet de leerlingen de keuze: meedoen aan de mars of op school blijven. “Wat we hier en op school doen, kadert in ons pedagogisch project. Als school kunnen we onze kop niet in het zand steken. We maken onze leerlingen bewust van de problematiek van het klimaat. Ze mogen best kritisch zijn. We hebben respect voor zowel hen die meedoen aan de mars als voor hen die achterblijven op school”, besloot ze.