Zo’n 220 schoolkinderen krijgen een

rondleiding op een werf in Zwartberg LXB

02 april 2019

12u00 6 Genk Goed 220 kinderen van de Sint-Albertusschool, een vrije basisschool in Genk, kregen vandaag een rondleiding op de werf waar grote werken worden uitgevoerd om het verkeer ter hoogte van de brug over de N76 (gewestweg) in Zwartberg (de school grenst aan de werf) vlotter te laten verlopen. Ook is het de bedoeling de veiligheid van de zwakke weggebruikers ter plaatse te verbeteren. De rondleiding is een initiatief van het agentschap Wegen & Verleer in Limburg, de opdrachtgever van de werken die 7, 7 miljoen euro gaan kosten. “We bouwen een groot op- en afrittencomplex”, vertelt Sep Vandijck, de woordvoerder van het agentschap in de provincie Limburg.

Leerrijk

“Zo leren de kinderen hoe het er op een werf aan toegaat”, vervolgt hij. “Ze krijgen tegen het eind van de rondleiding ook beelden van hoe het complex er gaat uitzien en wat er gedaan wordt om de fietsende kinderen veilig van en naar school te laten rijden. Dat laatste kunnen ze zelf waarnemen gezien we vier fietstunnels bouwen waarvan nu al twee klaar zijn.” De werken schieten goed op. “We zitten bijna op de helft”, laat de werfleider horen.

De gladde slang

Door de fietstunnels en fietspaden die los liggen van de weg kunnen de kinderen veilig van en naar school fietsen. “Het complex leggen we aan om het industriezone van Zwartberg-Noord beter te ontsluiten”, legt Sep Vandijck uit. “Ook zorgen we voor en vlottere afhandeling van het verkeer wanneer Racing Genk een thuismatch speelt. “Nu moeten de supporters met de wagen of bus door een woonwijk. Straks kan dat niet meer omdat een nieuwe weg wordt aangelegd. Enkele uren voor en na een match mogen enkel supporters de nieuwe weg gebruiken.” Extra aandacht bij de werken gaat ook uit naar de flora en fauna. In de buut waar de nieuwe insteekweg van en naar het stadion van Racing Genk komt, heeft de gladde slag (een beschermde soort) z’n biotoop. “Met het agentchap Natuur en Bos hebben we overlegd”, werpt Sep Vandijck op. “Om de gladde slang ge beschermen hebben we onder de nieuwe weg naar Racing Genk vier tunneltjes gegraven zodat de slang er kan passeren. Ook hebben we aan weerskanten van de weg een keermuur van een goeie meter aangebracht zodat de slangen er niet over kunnen kruipen”.