Zo’n 200 agenten waken over veiligheid

risicomatch van Racing tegen Besiktas Turkse fans worden tot drie keer gecontroleerd in stadion en gescheiden van thuispubliek LXB

07 november 2018

12u00 4 Genk Welgeteld 2.250 supporters van het Turkse Besiktas volgen donderdag in een speciaal voor hen voorziene, afgezonderde en beveiligde tribune de match die hun ploeg voor de Europa League speelt tegen Racing Genk. Tot ergernis en misnoegen van een kleine 1.000 supporters van KRC Genk die hun plaats moeten afstaan en elders in het stadion de wedstrijd moeten volgen. Erik Gerits, de algemeen-directeur van Racing, heeft het over één van de moeilijkste beslissingen die de club heeft moeten nemen. “We willen voorkomen dat de Turkse fans tussen die van KRC komen te zitten. De veiligheid primeert”, aldus Gerits.

De Overkoepelende Supporters Vereniging (OSV) toont begrip voor de maatregel die Erik Gerits heeft genomen. ‘Nog voor Racing een beslissing had genomen, hebben we hierover met de club, politie en een afvaardiging van de Turkse gemeenschap bij elkaar gezeten”, vertelt Rudiy Claessens, voorzitter van OSV. “We begrijpen dat de veiligheid voor alles gaat. Toen we hoorden dat de supporters van Besiktas (fans uit Turkije mogen de match niet bijwonen vanwege hun reputatie en baldadigheden bij eerdere wedstrijden, red.) in het verruimde bezoekersvak zouden gaan zitten, was dat een koude douche voor zo’n 1.000 eigen fans die hun vaste plaats in het stadion moesten afstaan. Dat ze verbolgen reageren, is niet meer dan normaal. Ze zitten al jaren op dezelfde plaats.”

Drie controles

De match tegen Besiktas is er één met een verhoogd risico. De politie laat niets aan het toeval over om de veiligheid in en rond het stadion te verzekeren. Naar schatting 200 agenten van de lokale en federale politie waken over de veiligheid. Ze vangen de Besiktasfans op die geen ticket hebben, maar toch afzakken naar de Luminus Arena. Naar verluidt zou een harde kern van Besiktasfans vanuit Duitsland naar Genk komen. Voor de Turkse fans die uit héél België naar de match komen kijken, werd een aparte regeling uitgewerkt. “Ze worden afgeleid naar de parking rood aan de mijnterril van Waterschei”, licht Rudy Claessens toe. “Voor ze het stadion binnengaan, worden ze tot drie keer toe gecontroleerd. Ze krijgen niet meteen een ticket. Op vertoon van hun identiteitskaart kregen ze al eerder een voucher op hun naam. Na de vaststelling dat de fan die op de voucher staat ook effectief de persoon is op de identiteitskaart, kunnen ze hun voucher inruilen voor een ticket.”

Preventief

Van de 2.250 tickets die voorbehouden zijn voor de Besiktatsaanhangers die uit Limburg en de rest va België komen, hebben zich 1.700 onder hen gemeld bij Ali Caglar, de Genkse schepen die het aanspreekpunt was voor de Turkse supporters. “Ik kreeg van wel dubbel zoveel Turkse supporters uit heel Limburg de vraag een ticket voor hen te regelen”, vertelde Caglar. “Ik ben in samenwerking met een aantal Turkse verenigingen de tussenpersoon voor hen geweest. Ik wist dat veel Turkse fans zouden komen. We vormen een grote Turkse gemeenschap. Alle 1.700 die zich bij ons voor een ticket hebben gemeld, hebben we zelf gescreend”, vult Ali Caglar aan. “Ze moesten een kopie van hun identiteitskaart meebrengen. Ik sta achter de beslissing van de club om de Turkse supporters en die van KRC te scheiden. Hiermee geeft Racing een belangrijk signaal dat veiligheid voorop staat.”