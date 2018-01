Zo'n 112 studenten blokken in stadion Racing Genk 02u58 0 Karolien Coenen Studenten kunnen hun examens voorbereiden in een voor hen ingerichte blokbar in het stadion van KRC Genk.

Blokken met zicht op de grasmat van een voetbalclub? Het kan nog tot en met 28 januari in de Luminus Arena, het stadion van Racing Genk. Daar kunnen maximaal 112 studenten van hogescholen en universiteiten uit Genk en omgeving terecht om zich in alle rust voor te bereiden op de examens. De jeugddienst van de stad heeft in corner zuid van het stadion een zone om te chillen en een aparte zone om te blokken ingericht. "We organiseerden al blokbars in de bibliotheek, bij de Incubathor en nu bij KRC Genk", legde de schepen van jeugd Anniek Nagels (CD&V) uit. "In de chillzone liggen zitzakken. Studenten kunnen er gratis koffie, thee en water krijgen en er is ook frisdrank te koop." Illya (22), Thomas (20), Stephen (20) en Gijs (25) vinden de blokbar bij Racing de max. "Het is hier een oase van rust en stilte", vertelden ze. "Hier zitten we goed afgesloten van de buitenwereld, ook al hebben we wifi en internet. We worden niet afgeleid bij het studeren. De sfeer en beleving in de blokbar en de chillruimte geeft extra motivatie tijdens de blok." De club bekijkt nog of ze tijdens de pauze geen spelers van het eerste elftal naar de chillzone kan sturen. Wie er komt blokken, krijgt van KRC een gratis duo-ticket voor een thuismatch naar keuze.





(LXB)