Zo'n 10.000 bezoekers op Ketnetfandag 09 april 2018

Het openluchtmuseum van Bokrijk kreeg gisteren veel jonge gezinnen over de vloer. Zo'n 10.000 mensen kwamen naar de allereerste Ketnet-fandag. Kinderen konden op de foto met Kaatje, één van de Helden en andere Ketnetfiguren. Bij het binnenkomen konden de kinderen hun eigen pin met het logo van de zender persen. Een zoektocht, in het teken van Ketnet, werd druk gevolgd. De kinderen moesten aan zes activiteiten meedoen en kwamen onderweg in contact met de Ketnetwrappers. Bezoekers Lucas (7) en Lore (4) hadden een lijstje van wat ze allemaal wilden zien. Lucas kwam voor Nico, één van de Helden die salto's doet. Lore ging met Kaatje op de foto. "Ze kent alle liedjes van buiten", aldus haar mama. De fandag kende een apotheose met het optreden van de Ketnetband. (LXB)