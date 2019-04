Zo’n 1.100 jeugdige fans van Racing

Genk op Genkiedag met hun idolen

08 april 2019

12u00 5

Forza Racing! De huiskreet van Racing Genk werd vanavond niet één maar meermaals luidkeels door zo’n 1100 kinderen(de helft meer dan vorig jaar) geroepen toen Jos Roofthooft in het theater van Plopsa Indoor in Hasselt de spelers, trainers en staf van de eerste ploeg voorstelde. Hetgeen gebeurde in het bijzijn van Genkie, de mascotte van de club. Bij elke speler of trainer die hij afriep, volgde een stevig Forza Genk. De 1100 jonge (super) fans van Racing Genk luisterden de zogenaamde Genkiedag op, een jaarlijks terugkerend evenement waarop kinderen hun favoriete speler (s) in levende lijve kunnen ontmoeten. In lange rijen schoven ze in blauwe en witte uitrustingen (de clubkleuren van KRC Genk) bij de spelers aan voor een handtekening of een selfie. Cas Rutten (8) uit Gen is één van hen. Hij had twee voetballen bij zich en hoopte dat alle spelers hun handtekening erop zouden zetten. “Ik heb ze”, riep de jongen na afloop van de kortstondige meet & greet. “Ik ga er niet mee sjotten, ze krijgen een speciaal plekje op m’n kamer. En vooral, ik heb eindelijk een handtekening van m’n idool: Ruslan Malinovskyi! En ik sta met hem op d foto.” Lander Van Loo (14) uit Putte in de provincie Antwerpen is helemaal weg van Racing Genk. Z’n papa toont apetrots het t-shirt waarop de handtekeningen van alle spelers staan. “Z’n kamer is nu al helemaal aangekleed met posters, foto’s van spelers en shirts”, liet de papa horen. De 1100 fans kwamen niet enkel voor hun helden. Ook palmden ze een klein e drie uur Plopsa Indoor in. Ze mochten gratis alle attracties uitproberen. Voor hen kon de Paasvakantie niet beter starten.