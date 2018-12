Ziekenhuizen trekken erelonen fors op JESSA DUURSTE ZIEKENHUIS IN LIMBURG, ZOL GOEDKOOPSTE Dirk Selis

05 december 2018

03u31 0 Genk Wie prijsbewust wil bevallen, kan dat maar beter in het ZOL te Genk doen, want daar betaal je doorgaans 550 euro minder dan in het Jessa Ziekenhuis van Hasselt. Ook een ingreep voor een heupprothese is in het ZOL maar liefst 1.228 euro goedkoper dan in Hasselt. Dat blijkt uit cijfers van de studiedienst van de Christelijke Mutualiteit.

Voor de veertiende keer analyseerde CM de tarieven in de Belgische ziekenhuizen. Nieuw is dat het gezondheidsfonds deze keer ook twaalf specifieke ingrepen onder de loep heeft genomen, zoals een appendix-operatie, het plaatsen van een heupprothese of een bevalling. En dat levert voor 2017 opvallende resultaten op. Rode draad doorheen alle cijfers: steeds vaker zoeken ziekenhuizen 'creatieve' manieren om extra inkomsten binnen te halen.

Dat doen ze vooral via de ereloonsupplementen. Voor een klassieke opname in een eenpersoonskamer zijn de ereloonsupplementen in 2017 gemiddeld opnieuw 3,5 procent gestegen, bovenop de index. Het verschil in kostprijs tussen een opname in een eenpersoonskamer en een kamer voor twee of meer personen wordt daardoor steeds groter. "Maar erg dat ik dat moet zeggen. Je vergelijkt best ook de prijzen tussen de Limburgse ziekenhuizen onderling even op voorhand, net zoals je bij de aankoop van pakweg een koelkast moet doen", zegt het hoofd van de CM-studiedienst dr. Michaël Callens.

Daghospitalisatie

Zo betaal je voor een bevalling in het ZOL gemiddeld 667 euro aan erelonen terwijl je er in het Jessaziekenhuis in Hasselt 1122 euro voor moet ophoesten. Voor een heupprothese bedraagt het ereloon in Hasselt zelfs 2077 euro terwijl het in Genk maar 1180 euro bedraagt.

"Ook bij daghospitalisatie worden steeds vaker ereloonsupplementen aangerekend in eenpersoonskamers", weet CM-topman Luc Van Gorp. "In totaal, voor alle opnames in eenpersoonskamers met en zonder overnachting, betaalden CM-leden in 2017 ruim 200 miljoen euro aan ereloonsupplementen. Het bedrag blijft jaar na jaar stijgen. En het ziet er niet naar uit dat die trend snel zal keren. Sinds begin 2017 hebben al een twintigtal ziekenhuizen hun maximale ereloonsupplementen verhoogd. En jammer genoeg zijn het niet alleen de ereloonsupplementen waarmee de ziekenhuizen en de artsen de rekening doorschuiven naar de patiënt."

Amerikaanse toestanden

De ziekenhuisbarometer schetst daarmee een somber beeld voor de patiënt. "Steeds meer stevenen we af op een gezondheidszorg met twee snelheden", vindt dr. Michaël Callens. "Wie zich een dure hospitalisatieverzekering kan veroorloven, krijgt de beste omkadering. Dat is een evolutie waar wij als gezondheidsfonds absoluut niet achter staan. Al beseffen wij ook dat de ziekenhuizen inkomsten nodig hebben. Wij willen daarom samen met hen zoeken naar oplossingen die de patiënt vrijwaren."

