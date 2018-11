Zeven jongeren vertolken

dagelijks leven in "7 op 7" "Met eigen verhalen en eigen kijk op de wereld"

23 november 2018

12u00 0 Genk Zeven jongeren van 14 tot 23 jaar uit verschillende Genker wijken, brengen vanavond in de stadsschouwburg “7 op 7", een theaterstuk dat ze samen hebben bedacht en geschreven. “Een goed jaar hebben ze er over gedaan”, wist Jamal Kazza, één van de begeleiders van jeugdwelzijnswerk Gigos- Zwartberg, te vertellen “Elke week kwamen ze samen.” Het toneelstuk is een project van Gigos, waar de zeven jongeren actief lid van zijn.

Dagelijks leven

De titel van het toneelstuk verwijst naar het leven van elke dag. “Elk van ons heeft een eigen verhaal voor “7 op 7" geschreven”, liet Safia, één van de zeven tieners, horen. Ik heb een bijdrage geschreven over verslaving door alcohol waar veel mensen mee kampen.” Benjamin haalde voor z’n verhaal inspiratie bij zijn opa en overgrootvader van Poolse afkomst. “Ze hebben de gruwelen van de wereldoorlogen meegemaakt. M’n ouders hebben me daar veel en vaak over verteld. Vandaag zijn de oorlogen niet uit de wereld. We willen geen oorlog meer.”

Pesten

Melissa heeft het aangedurfd om een donkere periode uit haar schoolloopbaan in het toneelstuk te verwerken. “Ik werd jaren gepest op school”, biechtte ze op. “Pas twee jaar geleden word ik niet meer gepest. Ik werd gepest omdat ik veelal met zwarte kleren op school was. Ook het feit da tik veel make-up gebruikte was een reden om me pesten. Ik heb daar véél van afgezien. Zelfs ben ik een tijd niet meer naar school gegaan. Maar ik durf er nu over praten. Ik ben sterker geworden.” De zeven jongeren hebben een eigen kijk op de wereld. “We hebben geen afkeer ten opzichte van de maatschappij”, laten de jongeren verstaan. “We geven een boodschap van liefde, vrede en hoop.”

Waarden

“7 op 7" is uit het leven gegrepen. “Het gaat niet altijd over de levensverhalen van de jongeren”, aldus Jamal Kazza. “De jongeren brengen een breder verhaal. Ze laten hun stem horen en leggen de focus op universele waarden zoals vriendschap, respect, vrede, hoop en samenhorigheid. De jongeren geven weer hoe zij de problemen in de wereld zien. Het is hun beleving! Hun eigenheid komt naar boven”, vulde Jamal aan. “We hebben de jongeren niks opgelegd, ze hebben alles zelf gedaan.” in “7 op 7" gaat her er bij momenten heftig aan toe. “Dat komt door de emoties die een grote impact hebben op de mensen, vindt Benjamin. “Hier tonen jongeren dat ze talenten hebben. Ze laten zien wat ze in hun mars hebben”, wierp Jamal nog op. “Ze hebben me laten verstaan dat ze een vervolg willen breien aan de voorstelling. De kans is groot dat we in de toekomst starten met jongerentheater.”