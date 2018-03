Zestien jaar cel voor bouwvakker die werkmakker doodt 30 maart 2018

03u07 0 Genk De Poolse bouwvakker P. Gach (31) is veroordeeld tot een celstraf van zestien jaar omdat hij op 16 januari 2016 zijn Poolse werkmakker Konopka G. (39) om het leven bracht.

Een uit de hand gelopen vechtpartij tijdens een feestje na het werk op het appartement waar de Polen woonden in Genk liep fataal af. Een derde Pool die ook bij de vechtpartij aanwezig was en geen hulp bood, kreeg een celstraf van een jaar.





De alcohol vloeide rijkelijk tijdens het feestje dat de drie Polen na een zware werkdag bouwden op het appartement aan de Koning Boudewijnlaan in Genk. Hoewel de sfeer aanvankelijk goed zat, leidde een zware discussie later op de avond tot een stevige vechtpartij. Gach bekende dat hij Konopka G. bij de keel greep. En dat hij daardoor zijn keelskelet brak, omdat hij buiten zichzelf was van woede.





"Maar ik verdedigde mij enkel tijdens het gevecht", beschreef hij zelf. "Konopka kroop nog zelf op bed. Ik ben weggegaan en heb hem 's anderendaags dood gevonden." De rechtbank veegde die verklaring van tafel. "Hij had door de zware geweldpleging wel degelijk de intentie om te doden. Hij is daarna nog op stap geweest naar Halle", luidde het vonnis. Ook collega en flatgenoot Szostak L. (53) bood geen hulp en werd daardoor veroordeeld voor schuldig verzuim.





De twee Polen moeten 35.662 euro strafkosten bepalen. De schadevergoeding die het duo aan de partner en aan de zoon van het slachtoffer, die nog geen negen jaar oud was toen zijn vader overleed, moeten betalen zal later nog bepaald worden. (VCT)