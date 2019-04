Zes dagen festival B-Classic in Genk LXB

12u00 0 Genk Het muziekfestival B-Classic komt ook dit jaar naar Genk. Zes dagen lang vinden concerten en optredens plaats.

Vorig jaar werd klassieke muziek aan rap en hiphop gekoppeld. Dit jaar pakt het festival uit met een rap-opera met Genkenaar Gorges Ocloo. Verder zijn er de klassieke maar vaak onorthodoxe ontmoetingen tussen muzikanten die elkaar slechts kennen van horen zeggen.

Ook staat een concert voor het goede doel op het programma met verder verrassende grote namen, een heuse wereldprimeur en de vreemde ‘eenden’ waarmee het alle kanten op kan. De muzikale performances vinden plaats in de stadsbibliotheek, het cultuurcentrum op C-Mine in Winterslag en het Thor-park in Waterschei.