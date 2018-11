Zelfstandigen lopen 2.000 euro hinderpremie mis Vlaams parlementslid An Christiaens (CD&V) trekt aan de alarmbel Marco Mariotti

06 november 2018

15u21 0 Genk 1.257 Limburgse ondernemingen komen in aanmerking voor een hinderpremie van 2.000 euro, maar toch vraagt minder dan de helft de premie effectief aan. “We hopen dat de zelfstandigen hun 2.000 euro toch nog tijdig krijgen", zegt parlementslid An Christiaens (CD&V).

Sinds juli 2017 vroegen 553 Limburgse ondernemingen een hinderpremie van 2.000 euro aan. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse regering die parlementslid An Christiaens (CD&V) liet opvragen. Het gaat om tegemoetkomingen door mogelijk geleden verlies bij wegeniswerken. Maar in theorie blijkt dat gemiddeld 42% de premie effectief aanvraagt, hoewel 1.257 ondernemingen in aanmerking komen. Zij kregen ook al allemaal een brief of mail.



Sint-Truiden

“Het gaat om een automatisch systeem waarbij openbare werken gelinkt staan aan de Kruispuntbank van Ondernemingen", zegt Christiaens. “Concreet kan je meteen zien welke zelfstandige hinder ondervindt door bepaalde uitgevoerde werken.” Aangezien de stad Sint-Truiden vorig jaar met héél wat werken in de binnenstad zat, zijn zij ook dé uitschieter met 136 premies.

Deadline

Christiaens hoopt nu dat de handelaars en zelfstandigen toch nog op de brief reageren. Minister Philippe Muyters (N-VA) besliste nu dat iedereen twee weken voor de deadline een herinneringsbrief zal krijgen. “Gewoon de brief invullen en terugsturen, en je ontvangt 2.000 euro. Het zou zonde zijn als niet iedereen die in aanmerking komt erop in gaat.” De herinneringsbrief loopt al sinds de zomer naar de geselecteerde ondernemingen. Eens de wettelijke aanvraagtermijn verstreken is, wordt het dossier geannuleerd. Sinds maart 2018 wordt in de bewuste brief één duidelijke, concrete datum opgenomen die geldt als deadline om de uitbetaling van de hinderpremie aan te vragen.

Sint-Truiden diende in totaal al 136 aanvragen in. Genk volgt met 50 en Maaseik met 41 dossiers. Tessenderlo heeft 30 zelfstandigen die de premieaanvragen deden, en Hasselt en Maasmechelen beiden 21. In Tongeren gaat het om 18 premies.