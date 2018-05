Zeepkistenrace dwars door de bubbels 14 mei 2018

02u35 0 Genk Aan het kerkplein van Boxbergheide ging zaterdagnamiddag de eerste editie van de Zeepkistenrace van start.

Bijna dertig groepen namen deel en legden een parcours af van tweehonderdtwintig meter met drie hindernissen. De schuimmuur bleek voor het publiek de leukste hindernis. Het idee kwam van initiatiefnemers Jordy Thomassen en zijn collega Roy. "We volgen beiden de opleiding leerkracht Lichamelijke Opvoeding, en we zochten nog een evenement om te organiseren", klinkt het. "Het idee ontstond om een zeepkistenrace uit de grond te stampen, aangezien je dat niet vaak meer ziet. We hadden gehoopt op minstens vijftien deelnemers, maar het zijn er maar liefst dertig geworden."





Opvallend was dat naast kinderen ook héél wat jongvolwassenen en ouderen deelnamen. Eén deelnemer uit Nederland ging daarbij zelfs over de kop in de laatste bocht uit enthousiasme. Ook speelpleinwerking Boxbergheide nam deel aan het event en bokste last minute een zeepkist in elkaar. "We kozen voor twee winkelwagentjes waar twee personen kunnen inzitten", vertelt Minard Pompen die zich inschreef als 'Artsen zonder Zeep'. Kameraad Maxim kon via de spar twee karretjes regelen. "Dankzij pa hebben we dan een stevig kader kunnen lassen. We zijn een beetje laat in actie geschoten, maar zijn al blij als we de finish halen. Dit is pure fun." (MMM)