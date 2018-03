Zaterdag uitvaart verongelukte barman 13 maart 2018

De uitvaart van de 22-jarige Moreno Pignanelli die zaterdagnacht verongelukte op weg naar huis, zal komende zaterdag plaatsvinden. De herdenking vind plaats om 10.30 uur in de St.-Albertuskerk in Zwartberg. Er is een mogelijkheid tot begroeten bij het uitvaartcentrum Deborre van 18 tot 19 uur. Moreno was zondagochtend op weg naar huis, maar crashte enkele honderden meters van zijn thuis in Opglabbeek. De jonge barman werkte bijna een jaar bij Roots Bar in Genk-centrum. (MMM)