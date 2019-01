Zandmonster blijvende herinnering aan Tim Burton LXB

11 januari 2019

12u00 0 Genk De expo ‘The Word of Tim Burton’ op C-Mine mag dan wel voorbij zijn, toch blijft Genk voor eeuwig verbonden met de Amerikaanse filmregisseur. Een van Burtons creaties, Het Zandmonster, hangt voortaan in de bibliotheek.

Tachtigduizend mensen hebben de expo ‘The Word of Tim Burton’ op C-Mine bezocht. Ze kwamen kijken naar de installaties, kunstwerken en figuren die ontsproten uit het artistieke brein van Tim Burton. De Amerikaans is een internationaal gerenommeerde artistieke duizendpoot en bekend filmregisseur die een aantal kaskrakers achter zijn naam heeft staan. Hoewel de tentoonstelling nu voorbij is, blijft één creatie te bezichtigen in Genk: het Zandmonster. “Het hangt nu in de stadsbibliotheek”, zegt schepen van Cultuur Anniek Nagels.

Het Zandmonster is een personage uit de film Beetlejuice. “Het zandmonster werd speciaal voor de expositie op C Mine nagemaakt”, legt Nagels uit. “Naar verluidt heeft Burton tijdens de productie van de film nog een opmerking gemaakt over de tanden van het monster. Ze moesten spitser en groter worden.” Het Zandmonster heeft nu een permanente plek gevonden in de bibliotheek. “Het past perfect bij de uitstraling van de bib. Een plek waar je tot creativiteit wordt uitgedaagd en waar plaats is om je fantasie de vrije loop te laten”, besluit schepen Nagels.