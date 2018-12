Zaak schietpartij Genk op 11 april voor strafrechtbank in Tongeren VCT

20 december 2018

Op 11 december 2017 vond een schietpartij plaats in de wijk Kolderbos in Genk. Ter hoogte van de bushalte aan het kruispunt van de Priesterhaagstraat en de Nieuwstraat werd een VW Golf klemgereden door een Chevrolet. Een passagier uit de Chevrolet stapte uit en vuurde van dichtbij enkele schoten af op een passagier uit de VW Golf. Een 26-jarige man liep daardoor een schotwonde op aan de arm. Hoofdbeklaagde R. zit in voorhechtenis voor de feiten en verscheen vandaag voor de strafrechtbank in Tongeren. Daar moet hij zich op 11 april samen met twee anderen verantwoorden voor de feiten. De drie zijn tussen de 19 en de 23 jaar oud.