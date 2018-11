XANAX-verslaafde licht huisdokter op Redactie

13 november 2018

20u48 0 Genk Een 33-jarige Genkenaar verscheen dinsdag voor de rechter in Tongeren omdat hij een doktersvoorschrift van zijn huisdokter gestolen had en er zijn briefje van de mutualiteit had overgeplakt

De feiten kwamen aan het licht bij een controle, toen bleek dat de gegevens van de huisarts niet overeenstemden met die van zijn patiënt. De Genkenaar beweerde na het overlijden van zijn ouders in een depressie te zijn gesukkeld en had last van angstaanvallen. De dokter schreef hem XANAX voor, maar hij besefte niet hoe verslavend dat kon zijn. “ Na een tijd durfde ik niet meer buiten komen zonder een pil op zak, omdat ik bang was van de mogelijke ontwenningsverschijnselen die zouden kunnen opduiken”, zei de man.

Leven op straat

“Mijn leven geraakte van de regen in de drop en ik sliep uiteindelijk op straat. Ondertussen gaat het beter met mij en ben ik er zelf van ontwend.” De procureur vroeg een celstraf met probatievoorwaarden als stok achter de deur. De rechter overliep die voorwaarden met de man. Een vaste residentie, een zinvolle tijdsbesteding en de juiste begeleiding van zijn medicatieverslaving moesten sowieso worden ingevuld. “Dank u meneer de voorzitter” repliceerde de man. “Bedank mij nog niet te snel, want de uitspraak volgt op 11 december”, klonk het antwoord van de rechter.