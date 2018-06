Wonen op loopafstand van binnenstad 09 juni 2018

02u29 1

Op de Weg naar As in Genk gaat Som Project twintig nieuwe appartementen bouwen, een investering van vier miljoen euro. In augustus gaat daarvoor printbedrijf White Light tegen de grond. Het bedrijf verhuist dan naar een nieuw pand op C Mine in Winterslag.





In de plaats zal Residentie Luce verrijzen, wat licht betekent en verwijst naar White Light. "We geven de site een tweede leven", zegt Danny Somers, bouwheer van de residentie. "Ze ligt op negenhonderd meter van het stadscentrum. We hopen met dit project mensen aan te trekken die willen verhuizen naar een compactere thuis vlakbij de stad", vult hij aan. "We mikken op jonge gezinnen die een eerste stekje zoeken."





De twintig flats hebben elk een oppervlakte van honderd vierkante meter. Alleen het penthouse is twintig vierkante meter groter. Verder hebben de appartementen ruime terrassen die op het zuiden gericht zijn. Onder de residentie komt een parking voor 29 wagens, kelders en een fietsenstalling.





Schepen Anniek Nagels ziet Residentie Luce als een nieuwe stap in de verdere opwaardering van de Weg naar As. "Het is aantrekkelijk voor jonge gezinnen aangezien de appartementen tussen het centrum en de scholencampus Bret komen te liggen." (LXB)