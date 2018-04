Wonen in het Franse bos 24 april 2018

Midden in het Franse bos, een groene long aan de rand van de binnenstad, wordt een woonproject gerealiseerd. Tussen de bomen worden 57 luxeappartementen, verspreid over vijf woonblokken, rechtgezet. Burgemeester Wim Dries mocht de eerste steen leggen van het Franse bos, zoals het woonproject voortaan heet. Het is een realisatie van groep GL uit Houthalen-Helchteren, kost een kleine 30 miljoen euro. Momenteel zijn al zo'n 22 flats verkocht. Het concept van het Franse bos is een combinatie van comfort en milieuvriendelijk wonen in het groen.





(LXB)